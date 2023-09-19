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Максим Ликсутов сообщил число воспользовавшихся МЦД-4 пассажиров

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Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
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С момента открытия четвертого Московского Центрального диаметра (МЦД-4) 9 сентября им воспользовались уже 2 млн пассажиров. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Новый „Калужско-Нижегородский“ диаметр объединил больше 20 районов Москвы и несколько городов Московской области, и теперь их жители получили комфортный городской транспорт. Маршрут быстро стал очень популярным — ожидаем, что к концу года диаметром будут пользоваться около 260 тыс. пассажиров ежедневно», — отметил Ликсутов.

По словам и. о. заммэра, МЦД-4 включает в себя 36 станций на протяжении 86 км путей. Многие станции — пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры. Средний интервал движения поездов в часы пик составляет 5,5 мин.; дневные перерывы отсутствуют.

Ранее Ликсутов рассказал, что с открытием МЦД-4 на карте столицы появились три новых городских вокзала — Поклонная, Кутузовская, Тестовская.

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