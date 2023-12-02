На выставке «Россия» на ВДНХ стартовали дни Татарстана

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 2 декабря стартовали дни Татарстана. На открытии состоялась свадебная церемония по татарским традициям.

Дни Татарстана открыл глава республики Рустам Минниханов. Он поздравил молодоженов и подарил им сертификат на свадебное путешествие на Алтай.

Сама свадьба прошла с национальным колоритом и с учетом традиций региона. Гостей встретили песнями и танцами.

В рамках дней Татарстана запланировано более 50 мероприятий. Гости выставки смогут попробовать блюда татарской кухни, принять участие в мастер-классах по их приготовлению и ознакомиться с национальными обрядами.

В начале недели, 27 ноября, на выставке состоялся день Нижегородской области, в ходе которого также была проведена свадьба в нижегородских традициях. В этот день посетители также смогли послушать лекции о туристических маршрутах и локациях региона, принять участие в мастер-классах и узнать про уникальные блюда, которые издревле готовили в Нижегородской области.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.