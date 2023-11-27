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Свадьбу по нижегородским традициям сыграли на выставке «Россия» на ВДНХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве состоялся день Нижегородской области, одним из самых ярких событий которого стало проведение свадьбы в нижегородских традициях. «Известия» побывали на месте событий и в понедельник, 27 ноября, делятся подробностями мероприятия.

Свадьба проходила согласно всем древним традициям — от сборов и выкупа невесты до хороводов и церемонии бракосочетания.

Кроме этого, посетители выставки в этот день смогли послушать лекции о туристических маршрутах и локациях региона, принять участие в мастер-классах и узнать про уникальные блюда, которые издревле готовили в Нижегородской области.

«Те имена, которые зачастую связываются с другими регионами, оказывается, напрямую связаны с Нижегородской областью. Например, Александр Попов, который изобрел радио, именно работая на станции нижегородской ярмарки. Шухов, который впервые показал свои изобретения на нижегородской промышленной выставке, и многие, многие другие», — рассказал глава региона Глеб Никитин.

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Ранее, 21 ноября, глава Республики Алтай Олег Хорохордин на выставке «Россия» провел презентацию региона и представил достижения в сфере инфраструктурных проектов, сельского хозяйства и возобновляемой энергетики. Кроме того, в день Республики Алтай на выставке прошли лекции, посвященные самобытности региона.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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