Костомаров сообщил, что пока не готовится к операции

Фигурист Роман Костомаров в данный момент не готовится к проведению операций, в том числе на руке, о которой в этот день сообщил ряд СМИ. Об этом он 4 декабря сообщил в разговоре с «Известиями».

«Я пока ни к чему не готовлюсь, если честно. И, если где-то я что-то мог так сказать, это не означает, что сейчас я должен это повторять или опровергать. Когда у меня будет возможность, у меня будет операция, но пока я ничего не собираюсь делать», — рассказал Костомаров корреспонденту «Известий».

При этом фигурист попросил не искажать его слова, как это было с сообщением о его якобы готовящейся операции.

Ранее в этот день ТАСС со ссылкой на слова фигуриста сообщило о планах Костомарова весной лечь в больницу для пластической операции на руке перед установкой протеза. По сообщению журналистов, пластическая операция позволила бы оставшейся фланге большого пальца функционировать. Сообщалось, что операцию Костомаров якобы планирует сделать в России.

До этого, 24 ноября, Костомаров сообщил, что работает над тем, чтобы получить возможность выйти на лед на коньках. Он сообщил о том, что понимает, что с каждой тренировкой будет чувствовать себя лучше. Костомаров подчеркнул, что вырабатывает новую технику, пытаясь поймать баланс на льду за счет наклона бедра. На марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» 6 ноября олимпийский чемпион рассказал, что уверен, что сможет вновь встать на коньки.

10 января 46-летний фигурист был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В начале августа он уже показал, как бегает на новых протезах, а 22 августа фигурист впервые после болезни появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.