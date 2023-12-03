Врач назвал два вспомогательных средства против кашля

Существуют два вспомогательных способа, позволяющие быстрее избавиться от затяжного кашля. Об этом 3 декабря рассказал врач-пульмонолог Евгений Попов.

Он отметил, что помимо того, что следует соблюдать назначенное врачом лечение, необходимо также обильно пить теплую воду для стимулирования мокроты

«Мокрота образуется из жидкости, и если человек пьет недостаточно, мокрота перестает образовываться и кашель затягивается», — рассказал он «Российской газете».

Также следует увлажнять воздух в комнате, особенно во время отопительного сезона. Сухой воздух иссушает слизистые дыхательных путей и затягивает выздоровление.

Попов рассказал, что обычно к длительному кашлю приводят либо перенесенная инфекция, либо коклюш.

«Такой кашель часто не поддается стандартной противокашлевой терапии и становится затяжным», — отметил он.

Ранее, 27 ноября, врач Дарья Мифтахова рассказала, что заболевшие ОРВИ и соблюдавшие постельный режим пациенты выздоравливают быстрее и реже получают осложнения простудного заболевания. Она уточнила, что если не соблюдать постельный режим, то растут риски развития бронхита, ангины, отита, а также ухудшения течения сердечно-сосудистых заболеваний.