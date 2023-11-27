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Врач отметил влияние отказа от постельного режима на осложнения ОРВИ

Врач Мифтахова: несоблюдение постельного режима повышает риск осложнений ОРВИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Заболевшие ОРВИ и соблюдавшие постельный режим пациенты выздоравливают быстрее и реже получают осложнения простудного заболевания, рассказала врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова.

«Постельный режим — один из видов лечебно-охранительного режима, это первое, что назначает врач при ОРВИ с лихорадкой наряду с симптоматическим лечением. Повышение температуры тела негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому в это время ей особенно важны покой и отсутствие физического напряжения», — цитирует врача «Газета.Ru».

Мифтахова уточнила, что если не соблюдать постельный режим во время гриппа и ОРВИ, то растут риски развития бронхита, ангины, отита, а также ухудшения течения сердечно-сосудистых заболеваний. Терапевт уточнила, что во время постельного режима снижается распространение вирусной инфекции.

«При неосложненном ОРВИ изоляция необходима первые 5–7 дней. При нормализации самочувствия и температуры можно возвращаться в коллектив. При осложненном ОРВИ сроки изоляции определяются длительностью терапии и исчезновением основных симптомов. Остаточные явления (остаточный кашель, насморк) могут длиться до четырех недель, это не повод оставаться дома, так как выделение вируса в этот период уже не происходит», — добавила специалист.

В период выздоровления во время возвращения к привычной нагрузке у пациента может возникнуть одышка, появиться слабость и потливость, поэтому надо адекватно восстанавливать физическую активность.

«Начинать необходимо с горизонтальной активности (сидячий велосипед, упражнения на коврике) и только потом, со временем, вертикализироваться», — сказала она.

К тренировкам в зале можно вернуться через пять дней после выздоровления от легкого ОРВИ, после тяжелого течения вирусной инфекции необходимы до трех недель, заключила врач.

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Ранее, 15 ноября, врач-педиатр, детский нефролог «СМ-Клиники» для детей, к.м.н. Татьяна Кузнецова в разговоре с «Известиями» назвала самые распространенные сезонные детские инфекции в этом году. На первом месте по частоте и распространенности, по ее словам, стоит микоплазменная инфекция.

Второе место она отдала пневмококковой инфекции — частой причине бактериальных бронхитов, пневмоний, а также синуситов и отитов. На третьем месте — коклюшная инфекция, вызываемая грамотрицательной бактерией Bordetella pertussis.

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