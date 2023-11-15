Реклама
Прямой эфир
Экономика
Более 60% граждан выступили против изображения культовых объектов на купюрах
Культура
В Москве покажут фильм о подвиге журналистов блокадного Ленинграда
Общество
Вильфанд предсказал аномалии температуры в Красноярском крае и Якутии
Мир
Суд Мичигана позволил Трампу выдвинуть свою кандидатуру на выборах
Мир
РФ не станет обращаться в Международный суд с иском против Израиля
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшие осадки и до +4 градусов в среду
Мир
Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС
Экономика
Долг россиян перед МФО достиг рекордных 350 млрд
Мир
КНДР провела испытания нового двигателя для баллистической ракеты средней дальности
Общество
Роспотребнадзор остановил работу саратовского бассейна из-за отравления школьниц
Экономика
Бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года
Политика
В Госдуме предлагают ликвидировать патентную систему трудоустройства мигрантов
Экономика
Эксперты предрекли рублю возможность укрепиться до 85-90 к доллару

Педиатр назвала три самые распространенные детские сезонные инфекции

Педиатр Кузнецова: самая распространенная детская сезонная инфекция — микоплазмоз
0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-педиатр, детский нефролог «СМ-Клиника» для детей, к.м.н. Татьяна Кузнецова 15 ноября в разговоре с «Известиями» назвала самые распространенные сезонные детские инфекции в этом году.

На первом месте по частоте и распространенности, по ее словам, стоит микоплазменная инфекция, которая чревата серьезными осложнениями — бронхитами и пневмониями. При этом пневмонии развиваются особенно стремительно — всего за пару-тройку дней — проявляя себя высокой лихорадкой, изнурительным кашлем и сильнейшей усталостью.

«Микоплазменная пневмония — это атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae с пиком заболеваемости в осенне-зимний период. Бактерия передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и поражает преимущественно детей и подростков. Легочная инфекция чаще встречается в организованных коллективах с тесными контактами (в дошкольных, школьных и студенческих группах, у военнослужащих и др.), возможны семейные случаи инфекции», — рассказала Кузнецова.

Второе место этой осенью, по словам педиатра, принадлежит пневмококковой инфекции — частой причине бактериальных бронхитов, пневмоний, а также синуситов и отитов.

«Возбудителем пневмококковой инфекции является Streptococcus pneumoniae (пневмококк), также передающийся воздушно-капельным путем. В этом году инфекция отличается затяжным течением болезни, особенно у детей младшего возраста. Характерны повышение температуры тела, боли в горле, гнойные выделения из носа, кашель, нередко боли в ушах», — отметила специалиста.

На третьем месте — коклюшная инфекция, вызываемая грамотрицательной бактерией Bordetella pertussis. Коклюш — высокозаразное заболевание, встречающееся в основном у детей и подростков, в том числе у привитых. Путь передачи — воздушно-капельный, при котором распространение бактерии происходит с капельками слюны, выделяющейся во время кашля и разговора, рассказала Кузнецова.

«Поэтому заболевание может возникнуть у всех людей, контактирующих с заболевшим. Особенно быстро коклюш распространяется в детских коллективах. Начало болезни не отличается от обычного ОРВИ: тот же насморк и боли в горле, покашливание. Однако уже спустя 1,5–2 недели кашель усиливается, переходит в мучительный сухой спастический, особенно в утренние и ночные часы. Особенно опасно протекает заболевание у детей в возрасте младше двух лет», — сообщила она.

При этом специалист отметила, что пневмококковую и коклюшную инфекцию можно профилактировать — Национальный календарь профилактических прививок включает в себя ряд последовательных иммунизаций против пневмококка и коклюша у детей в возрасте до года и ревакцинаций в возрасте старше года.

«Распознать и вылечить инфекцию у ребенка поможет врач-педиатр. При первых признаках заболевания — повышении температуры, выделения из носа, кашле — необходимо обратиться к врачу, не занимаясь самолечением», — подытожила Кузнецова.

Новая волна: насколько опасен видоизмененный гонконгский грипп
На Сахалине зафиксировали первый случай гонконгского гриппа

5 сентября педиатр Ольга Татаркина рассказала «Известиям», какие болезни могут развиваться у школьников с началом учебного года и как их предотвратить. Например, для предотвращения развития сколиоза, по словам врача, важны рациональная организация двигательного режима детей дома и в школе, обязательные физкультминутки в течение каждого урока, особенно в начальных классах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023