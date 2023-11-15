Педиатр назвала три самые распространенные детские сезонные инфекции

Врач-педиатр, детский нефролог «СМ-Клиника» для детей, к.м.н. Татьяна Кузнецова 15 ноября в разговоре с «Известиями» назвала самые распространенные сезонные детские инфекции в этом году.

На первом месте по частоте и распространенности, по ее словам, стоит микоплазменная инфекция, которая чревата серьезными осложнениями — бронхитами и пневмониями. При этом пневмонии развиваются особенно стремительно — всего за пару-тройку дней — проявляя себя высокой лихорадкой, изнурительным кашлем и сильнейшей усталостью.

«Микоплазменная пневмония — это атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae с пиком заболеваемости в осенне-зимний период. Бактерия передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и поражает преимущественно детей и подростков. Легочная инфекция чаще встречается в организованных коллективах с тесными контактами (в дошкольных, школьных и студенческих группах, у военнослужащих и др.), возможны семейные случаи инфекции», — рассказала Кузнецова.

Второе место этой осенью, по словам педиатра, принадлежит пневмококковой инфекции — частой причине бактериальных бронхитов, пневмоний, а также синуситов и отитов.

«Возбудителем пневмококковой инфекции является Streptococcus pneumoniae (пневмококк), также передающийся воздушно-капельным путем. В этом году инфекция отличается затяжным течением болезни, особенно у детей младшего возраста. Характерны повышение температуры тела, боли в горле, гнойные выделения из носа, кашель, нередко боли в ушах», — отметила специалиста.

На третьем месте — коклюшная инфекция, вызываемая грамотрицательной бактерией Bordetella pertussis. Коклюш — высокозаразное заболевание, встречающееся в основном у детей и подростков, в том числе у привитых. Путь передачи — воздушно-капельный, при котором распространение бактерии происходит с капельками слюны, выделяющейся во время кашля и разговора, рассказала Кузнецова.

«Поэтому заболевание может возникнуть у всех людей, контактирующих с заболевшим. Особенно быстро коклюш распространяется в детских коллективах. Начало болезни не отличается от обычного ОРВИ: тот же насморк и боли в горле, покашливание. Однако уже спустя 1,5–2 недели кашель усиливается, переходит в мучительный сухой спастический, особенно в утренние и ночные часы. Особенно опасно протекает заболевание у детей в возрасте младше двух лет», — сообщила она.

При этом специалист отметила, что пневмококковую и коклюшную инфекцию можно профилактировать — Национальный календарь профилактических прививок включает в себя ряд последовательных иммунизаций против пневмококка и коклюша у детей в возрасте до года и ревакцинаций в возрасте старше года.

«Распознать и вылечить инфекцию у ребенка поможет врач-педиатр. При первых признаках заболевания — повышении температуры, выделения из носа, кашле — необходимо обратиться к врачу, не занимаясь самолечением», — подытожила Кузнецова.

5 сентября педиатр Ольга Татаркина рассказала «Известиям», какие болезни могут развиваться у школьников с началом учебного года и как их предотвратить. Например, для предотвращения развития сколиоза, по словам врача, важны рациональная организация двигательного режима детей дома и в школе, обязательные физкультминутки в течение каждого урока, особенно в начальных классах.