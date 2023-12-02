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КНДР пообещала расценивать как объявление войны вмешательство в работу ее спутника

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Фото: REUTERS/KCNA
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В КНДР заявили, что любое стороннее вмешательство в работу спутника страны будет расцениваться как объявление войны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 1 декабря.

В Северной Корее подчеркнули, что в случае подобного вмешательства со стороны США ответом станет немедленная нейтрализация американских разведывательных спутников в космосе, уточнило Reuters.

«Законы Северной Кореи предусматривают, что она мобилизует свои средства военного сдерживания, если какое-либо нападение на ее стратегические объекты станет неизбежным», — обосновали свою позицию в КНДР.

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Ранее, 21 ноября, КНДР подтвердила запуск на орбиту разведывательного спутника и назвала его успешным. Отмечалось, что новая космическая ракета-носитель «Чхоллима-1» вышла на запланированную орбиту полета и точно вывела спутник «Маллиген-1» на орбиту за 705 секунд. Помимо этого, власти КНДР заявили, что планируют «в короткие сроки» запустить еще несколько спутников для улучшения возможностей получения разведданных.

20 ноября министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Он отметил, что правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску. Помимо этого, 19 ноября отменить запуск потребовала от КНДР и Южная Корея.

28 ноября ЦТАК сообщило, что спутник запечатлел снимки важнейших стратегических объектов Соединенных Штатов: в их число вошли Белый дом, Пентагон и военные базы США. Впоследствии Пентагон подтвердил эту информацию.

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