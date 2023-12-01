Дирижер Мариинского театра заявил о новых возможностях при Гергиеве в Большом театре

Появятся новые возможности с приходом художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева на пост гендиректора Большого театра в Москве. Об этом 1 декабря рассказал дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп в беседе с «Известиями».

«Это интересные, новые возможности», — сказала он.

Кнапп подчеркнул, что рад этим новостям. Он отметил, что, по его мнению, если раньше была некая конкуренция между двумя театрами, то теперь это, возможно, перерастет в совместную работу.

Также дирижер предположил, что таким образом учреждения смогут обменяться своими традициями и опытом.

Гергиев был назначен на должность директора Большого театра в Москве 1 декабря постановлением правительства РФ. В свою очередь, он назвал огромной ответственностью этот пост. Гергиев выразил надежду на то, что ближайшие театральные сезоны и годы будут успешными.

«Известия» еще 15 ноября со ссылкой на собственные источники первыми сообщили, что он возглавит московский театр. Отмечалось, что глава Мариинки заменит Владимира Урина, который управлял театр в столице с 2013 года. Также 1 декабря стало известно, что Урин покинул этот пост.

По имеющейся информации, переговоры о кадровых перестановках шли полтора года.

Кроме того, 1 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что Большой и Мариинский театры не будут объединяться, они продолжат работать самостоятельно.