Директором Большого театра станет Валерий Гергиев

Дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр. О назначении Гергиева на пост гендиректора учреждения 15 ноября рассказали источники «Известий».

На этом посту Гергиев заменит Владимира Урина, который является генеральный директором театра с 2013 года. Урин покинет пост по собственному желанию.

По данным источников, Гергиев в настоящее время находится в Москве. О его назначении на новый пост, вероятно, объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября. Предположительно, Гергиев будет совмещать руководство Большим театром с руководством Мариинским театром и оркестром.

Валерий Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.

Ранее, 9 ноября, Урин сообщил, что организаторов незаконной очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре задержали. Отмечалось, что Большой театр подал заявление с просьбой пресечь противоправные действия при продаже билетов и обеспечить штатную работу касс.

Ранее, 27 октября, источник «Известий» сообщил, что в интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик». Злоумышленники решили воспользоваться шансом подзаработать и предоставить желающим места, например, в 20 минутах от кассы по цене 15 тыс. рублей.