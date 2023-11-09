Задержаны организаторы незаконной очереди за билетами в Большой театр

Организаторов незаконной очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре задержали. Об этом 9 ноября сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, опубликовав ответ генерального директора театра Владимира Урина.

«На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку», — опубликовала ответ Ямпольская в Telegram.

Урин отметил, что Большой театр подал заявление с просьбой пресечь противоправные действия при продаже билетов и обеспечить штатную работу касс.

Ранее, 27 октября, источник «Известий» сообщил, что в интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик». Злоумышленники решили воспользоваться шансом подзаработать и предоставить желающим места, например, в 20 минутах от кассы по цене в 15 тыс. рублей.

Вечером 3 ноября корреспондент «Известий» Олег Барышев сообщал, что почти 500 человек выстроились в очередь за браслетами, которые дают возможность купить билет на «Щелкунчика». Всего же браслетов 400. Обладатели этих лент смогут приобрести билеты на балет начиная с 10:00 4 ноября.

В ночь на 4 ноября очередь из сотен людей выстроилась за браслетами, но их опередили перекупщики. Ожидающие рассказали, что ленты уже появились на торговых площадках типа «Авито» и продаются перекупщиками втридорога.

Балет «Щелкунчик» — одно из главных событий празднования Нового года в Москве. На протяжении нескольких лет очереди на постановку достигают невероятных масштабов.