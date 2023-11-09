Реклама
Прямой эфир
Армия
Артиллерия РФ уничтожила скопление боевиков ВСУ под Работино
Армия
Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян с начала 2023 года
Экономика
Мишустин сообщил о допфинансировании в 95 млрд рублей на льготную ипотеку
Политика
Песков заявил об объединении прямой линии с Путиным и большой пресс-конференции
Мир
NYT сообщила о расколе между военным и гражданским руководством Украины
Армия
Военным в зоне СВО передали партию дронов-камикадзе «Жириновский»
Мир
Силуанов призвал активнее развивать экономические отношения с Казахстаном
Армия
Медведев заявил о выходе возможностей отечественной оборонки на невиданный уровень
Общество
Против бывшего вице-мэра Белгорода возбудили дело о мошенничестве
Политика
В Кремле сообщили об отсутствии конкретики в вопросе визита Аббаса в РФ
Мир
Глава Минтранса РФ предсказал большое будущее сотрудничеству России с Казахстаном
Экономика
Экономист Беляев заявил о невыгодности кредитов из-за высоких ставок
Экономика
ОАК начала строительство дополнительных мощностей для производства Ту-214

Задержаны организаторы незаконной очереди за билетами в Большой театр

Задержаны организаторы «очереди» за билетами на «Щелкунчика» в Большой театр
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организаторов незаконной очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре задержали. Об этом 9 ноября сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, опубликовав ответ генерального директора театра Владимира Урина.

«На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку», — опубликовала ответ Ямпольская в Telegram.

Урин отметил, что Большой театр подал заявление с просьбой пресечь противоправные действия при продаже билетов и обеспечить штатную работу касс.

«Щелкунчик» по носу: за новогодними билетами в Большой опять идут баталии
Как попасть на сверхпопулярный спектакль в главный театр страны и не обанкротиться

Ранее, 27 октября, источник «Известий» сообщил, что в интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик». Злоумышленники решили воспользоваться шансом подзаработать и предоставить желающим места, например, в 20 минутах от кассы по цене в 15 тыс. рублей.

Вечером 3 ноября корреспондент «Известий» Олег Барышев сообщал, что почти 500 человек выстроились в очередь за браслетами, которые дают возможность купить билет на «Щелкунчика». Всего же браслетов 400. Обладатели этих лент смогут приобрести билеты на балет начиная с 10:00 4 ноября.

В ночь на 4 ноября очередь из сотен людей выстроилась за браслетами, но их опередили перекупщики. Ожидающие рассказали, что ленты уже появились на торговых площадках типа «Авито» и продаются перекупщиками втридорога.

Балет «Щелкунчик» — одно из главных событий празднования Нового года в Москве. На протяжении нескольких лет очереди на постановку достигают невероятных масштабов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023