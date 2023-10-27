Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
WP узнала о призывах США к Израилю отказаться от масштабной операции в Газе
Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия»
Мир
ХАМАС заявило об отражении израильского наземного вторжения на востоке Аль-Бурейджа
Мир
Украинские СМИ заявили о спланированном СБУ покушении на экс-нардепа рады Царева
Мир
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Мир
Пентагон заявил о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы
Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
В НАТО указали на преждевременность вступления Украины в альянс
Мир
ХАМАС заявило об атаке Газы Израилем «с суши, моря и воздуха»
Мир
В Виннице школы перевели на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А

В Сети начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Об этом 27 октября сообщил источник «Известий».

Официальный старт продаж на балет состоится только в ноябре. Отмечается, что предприимчивые жители Москвы решили воспользоваться шансом подзаработать и предоставить места желающим в очередях. В Сети они начали предлагать место в очереди в 20 минутах от кассы по цене в 15 тыс. рублей.

Ожидается, что в столице вспыхнет бурная популярность вокруг новогодней постановки, поскольку на протяжении уже нескольких лет очереди на балет достигают невероятных масштабов.

«Ни один театр мира не сможет существовать без Чайковского и «Щелкунчика»
Николай Цискаридзе — об отношении к русской культуре на Западе, самом новогоднем спектакле и отсрочках от армии для балетных танцовщиков

В прошлом году корреспондент «Известий» отстояла очередь, приобрела в кассе билет и выяснила, как попасть на спектакль без переплат. По ее словам, чтобы увидеть одно из самых ожидаемых предновогодних представлений — спектакль «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ), приходится преодолеть немало испытаний. По громкоговорителю объявляли, что попасть на «Щелкунчика» можно только один раз, то есть пойти на второй спектакль одним и тем же людям не удастся.

Ажиотаж из-за билетов на предновогодние спектакли не первый год привлекает мошенников. В 2021 году стало известно, что за билетами на «Щелкунчика» у касс Большого театра выстроилась очередь. В этой связи спекулянты начали продавать билеты на постановку. Перекупщик говорил потенциальным покупателям о том, что в кассе якобы билетов нет. При этом он объясняет, что вначале необходимо получить QR-коды и результат ПЦР-теста.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023