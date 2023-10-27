В Сети начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик»

В интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Об этом 27 октября сообщил источник «Известий».

Официальный старт продаж на балет состоится только в ноябре. Отмечается, что предприимчивые жители Москвы решили воспользоваться шансом подзаработать и предоставить места желающим в очередях. В Сети они начали предлагать место в очереди в 20 минутах от кассы по цене в 15 тыс. рублей.

Ожидается, что в столице вспыхнет бурная популярность вокруг новогодней постановки, поскольку на протяжении уже нескольких лет очереди на балет достигают невероятных масштабов.

В прошлом году корреспондент «Известий» отстояла очередь, приобрела в кассе билет и выяснила, как попасть на спектакль без переплат. По ее словам, чтобы увидеть одно из самых ожидаемых предновогодних представлений — спектакль «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ), приходится преодолеть немало испытаний. По громкоговорителю объявляли, что попасть на «Щелкунчика» можно только один раз, то есть пойти на второй спектакль одним и тем же людям не удастся.

Ажиотаж из-за билетов на предновогодние спектакли не первый год привлекает мошенников. В 2021 году стало известно, что за билетами на «Щелкунчика» у касс Большого театра выстроилась очередь. В этой связи спекулянты начали продавать билеты на постановку. Перекупщик говорил потенциальным покупателям о том, что в кассе якобы билетов нет. При этом он объясняет, что вначале необходимо получить QR-коды и результат ПЦР-теста.