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«Известия» узнали особенности продаж билетов на спектакль «Щелкунчик» в ГАБТ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Чтобы увидеть одно из самых ожидаемых предновогодних представлений — спектакль «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ), приходится преодолеть немало испытаний. Корреспондент «Известий» отстояла очередь, приобрела в кассе билет и выяснила, как попасть на спектакль без переплат.

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В грядущие новогодние праздники в Большом театре дадут 24 спектакля «Щелкунчик»: 24, 25, 29–31 декабря, далее каждый день со 2 по 7 января.

По громкоговорителю объявляли, что попасть на «Щелкунчика» можно только один раз, то есть пойти на второй спектакль одним и тем же людям не удастся.

Единственное, но большое разочарование, постигшее первых покупателей, — отсутствие центральных мест в партере. Опытные объясняли новичкам, что за ним надо приходить в последний, еще не объявленный раунд продаж, когда начнут продавать возврат и невыкупленную бронь.

Спекулянты выкупают довольно значительный объем билетов, пояснил «Известиям» директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок. И цена на них вдвое-втрое выше, чем у театра и его официальных партнеров.

По мнению Крока, регулировать этот процесс можно только законодательно.

Так, задолго до объявления о начале продаж в пабликах соцсетей появилась информация о том, что Большой принимает на работу агентов для распространения билетов. Зарплата — 60–80 тыс. рублей. В пресс-службе Большого театра на это заявили, что не комментируют работу спекулянтов, и напомнили: только ГАБТ имеет право на продажу своих билетов и никогда не работает с посредниками.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Порядок с очередью: как купить билеты на «Щелкунчика» в Большой театр

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