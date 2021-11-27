Спекулянты начали продавать билеты в Большой театр из-за возникших очередей

Спекулянты начали продавать билеты в Большой театр из-за очередей. Об этом 27 ноября сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, один из перекупщиков говорит потенциальным покупателям о том, что в кассе якобы билетов нет. При этом он объясняет, что вначале необходимо получить QR-коды и результат ПЦР-теста на коронавирус.

«Надо его (QR-код. — Ред.) приобрести... То есть привиться, получить», — сказал он.

При этом перекупщик не предупреждает, что билеты продаются по паспортам.

Ранее 27 ноября сообщалось, что за билетами на «Щелкунчика» у касс Большого театра выстроилась очередь.

Данная постановка Большого театра — одно из главных событий празднования Нового года в Москве.