Очередь за билетами на «Щелкунчика» выстроилась у касс Большого театра

Очередь за билетами на балет «Щелкунчик» выстроилась у касс Большого театра в Москве. Об этом стало известно в пятницу, 26 ноября.

РЕН ТВ опубликовал видео, где один человек пытается организовать очередь и призывает всех выстроиться по четыре человека в ряд. Браслеты, по которым утром можно будет пройти в кассу и купить билеты на балет, начали выдавать в 23 часа.

Данная постановка Большого театра — одно из главных событий празднования Нового года в Москве.

25 ноября государственный балет Берлина решил приостановить показ постановки «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных эпизодов». При этом художественный руководитель труппы Кристиана Теобальд выступила против популярной в западных странах «культуры отмены» и подчеркнула, что постановку не планируют снимать насовсем.