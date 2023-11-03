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Очередь выстроилась за браслетами для покупки билетов на «Щелкунчик»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Очередь выстроилась у Большого театра в Москве за браслетами, чтобы потом купить билеты на балет «Щелкунчик». Об этом сообщает корреспондент «Известий» Олег Барышев в пятницу, 3 ноября.

По словам журналиста, почти 500 человек выстроились в очередь, которая простирается далеко от входа в Большой театр.

Балет «Щелкунчик» — одно из главных событий празднования Нового года в Москве. На протяжении уже нескольких лет очереди на постановку достигают невероятных масштабов.

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Ранее, 27 октября, источник «Известий» сообщил, что в интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик». Предприимчивые москвичи решили воспользоваться шансом подзаработать и предоставить их желающим, например, в 20 минутах от кассы по цене в 15 тыс. рублей.

В прошлом году корреспондент «Известий» отстояла очередь, приобрела в кассе билет и выяснила, как попасть на спектакль без переплат. По ее словам, чтобы увидеть одно из самых ожидаемых предновогодних представлений — спектакль «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ), приходится преодолеть немало испытаний. По громкоговорителю объявляли, что попасть на «Щелкунчика» можно только один раз, то есть пойти на второй спектакль одним и тем же людям не удастся.

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