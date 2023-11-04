«Известия» пообщались с негодующими на перекупщиков в очереди у Большого театра

У Большого театра в Москве в ночь на 4 ноября очередь из сотен людей выстроилась за браслетами, чтобы потом купить билеты на балет «Щелкунчик». Однако тех, кто простоял там почти сутки, в итоге опередили перекупщики. На месте событий побывал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

«Люди стояли реально весь день практически рядом с кассой, и они не смогли попасть, потому что пускали кого-то другого. Ты стоишь почти сутки, чтобы посмотреть на то, что перед тобой перекупщики просто продают эти билеты», — возмутилась одна из девушек, ожидавшая в очереди.

Другая женщина рассказала, что стояла у Большого театра с 14 часов дня, и тогда не было 400 человек. При этом ей всё равно не удалось получить браслет в числе первых. Однако заветные ленты уже появились на торговых площадках типа Avito, добавляют другие недовольные граждане, и продаются перекупщиками втридорога.

Ранее, вечером 3 ноября, Барышев сообщал, что почти 500 человек выстроились в очередь за браслетами, которые дают возможность купить билет на «Щелкунчик». Всего же браслетов 400. Обладатели этих лент смогут приобрести билеты на балет начиная с 10:00 4 ноября.

Балет «Щелкунчик» — одно из главных событий празднования Нового года в Москве. На протяжении уже нескольких лет очереди на постановку достигают невероятных масштабов.

Ранее, 27 октября, источник «Известий» сообщил, что в интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик». Предприимчивые москвичи решили воспользоваться шансом подзаработать и предоставить их желающим, например, в 20 минутах от кассы по цене в 15 тыс. рублей.

В прошлом году корреспондент «Известий» отстояла очередь, приобрела в кассе билет и выяснила, как попасть на спектакль без переплат. По ее словам, чтобы увидеть одно из самых ожидаемых предновогодних представлений — спектакль «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ), приходится преодолеть немало испытаний. По громкоговорителю объявляли, что попасть на «Щелкунчик» можно только один раз, то есть пойти на второй спектакль одним и тем же людям не удастся.