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Вышел над сценой: Валерий Гергиев сменит Владимира Урина на посту главы ГАБТ

Теперь худрук Мариинского театра, предположительно, будет совмещать управление двумя театрами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Художественный руководитель и директор Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев сменит Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника в московских и санкт-петербургских институциях. Предположительно, об этом будет объявлено в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, который начнется 16 ноября. Точная дата объявления не называется. Сейчас Валерий Гергиев находится в Москве с гастролями.

Билетная проблема

Решение о назначении Гергиева главой ГАБТ было принято на самом высоком уровне. Как сообщили источники, поводом для решения мог стать скандал вокруг продаж билетов на балет «Щелкунчик», о котором писали «Известия». При этом проблема с билетами на популярный балет существует уже много лет, и в этот раз не произошло ничего, что сильно выделяло бы 2023 год из прошлых. Театр все это время пытался сделать так, чтобы билеты были доступными, и чтобы они не уходили спекулянтам, но система становилась только более сложной и громоздкой, говорят источники.

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До конца не известно, в какой форме будет переходить передача контроля над ГАБТ. Возможно, должность Гергиева не будет звучать как «худрук» или «генеральный директор», и это значит, что Владимира Урина сменит другой человек, но фактический контроль над театром будет осуществлять именно Гергиев — в рамках объединения Мариинского театра и ГАБТ.

В пресс-службе Минкультуры «Известиям» сообщили, что у них «такой информации нет». Запросы были направлены в пресс-службы Мариинского театра и ГАБТ, а также Владимиру Кехману, директору Санкт-Петербургского международного культурного форума.

— Ко мне эта информация (о перспективах назначения Гергиева в ГАБТ. — «Известия») поступила еще полтора года назад, но с тех пор никаких обновлений на эту тему на было, — сказал «Известиям» дирижер Михайловского театра Михаил Татарников.

На вопрос, заслужил ли Гергиев такой пост, Татарников ответил: «Заслужил однозначно».

По сведениям источника «Известий» в ГАБТ, заявление об уходе Владимира Урина уже подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Театральные кульбиты

Весной 2022 года президент РФ Владимир Путин предложил Валерию Гергиеву подумать над объединением Мариинского и Большого театров. Глава государства выступил с инициативой в рамках видеоконференции, приуроченной ко Дню работника культуры.

— Конечно, главный конкурент [Мариинского театра] внутри страны — это Большой театр. <…> В свое время у нас была Дирекция императорских театров, которая позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать, если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли. Валерий Абисалович, мы с вами уже об этом говорили и раньше. Как вы относитесь к идее воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров, — сказал Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

Предложение объединить два театра в 2022 году прозвучало не впервые, отмечал и сам Гергиев, вспоминая, как это обсуждалось еще Виктором Черномырдиным.

Источники «Известий» говорят, что в апреле 2022 года Валерий Гергиев отказался от прямого предложения возглавить ГАБТ, но теперь согласился. Переговоры шли, фактически, полтора года. Информацию о переговорах подтвердили и источники в Мариинском театре.

В ГАБТ сообщили, что отставка Владимира Урина возможна не раньше следующего года. Также там сомневаются, что Гергиев захотел бы занять пост Урина, поэтому источники в Большом театре скорее готовы допустить появление другого худрука.

Как сообщили «Известиям» представители театральной среды, обсуждалась также схема с постепенной передачей ГАБТ Валерию Гергиеву. И после Урина театр может возглавить временная кандидатура, которая затем уже передаст бразды правления народному артисту.

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