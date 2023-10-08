Человеческая история: Гергиев в Мариинке, Донецкий оркестр в Воронеже

Новый театр показал премьеру новой редакции спектакля «Лавр». Литературной премии «Ясная Поляна» удостоен роман «Муравьиный бог: реквием». МХАТ имени Горького планирует отпраздновать 125-летие Художественного общедоступного театра в декабре. Гала-концерт, приуроченный к 240-летию Мариинского театра, состоялся на его Новой сцене. Концертом в Воронежской филармонии Донецкий академический симфонический оркестр имени С.С. Прокофьева завершил гастрольный тур по городам России. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства .

Целитель и святой

Новый театр показал премьеру новой редакции спектакля «Лавр» по мотивам романа Евгения Водолазкина. Премьера состоялась на сцене Театра Российской армии.

По мнению исполнителя заглавной роли, народного артиста России Дмитрия Певцова, герои сегодняшнего дня — это врачи, исцеляющие раненых бойцов, и священнослужители, врачующие их дух . Поэтому спектакль, где главный герой — и врач, и святой, будет востребованным.

Сцена из спектакля «Лавр» Фото: newtheatre.ru

— Я считаю абсолютно верным, что именно сейчас, во время специальной военной операции, именно на сцене главного театра Вооруженных сил мы рассказываем про человека, который был и молитвенником, и целителем , — подчеркнул артист. — Здесь всё сошлось: время, место, герой. Современный герой, воплощающий наш русский дух. Это то, что близко людям всех поколений. Мои студенты смотрели первый выпуск спектакля. Он их потряс, я знаю.

Дмитрий Певцов отметил, что для него участие в «Лавре» — абсолютно не актерская, а человеческая история, потому что это уникальный спектакль по уникальному роману, что сегодня жизненно необходимо нашим зрителям.

С Прокофьевым на знамени

Концертом в Воронежской филармонии Донецкий академический симфонический оркестр имени С.С. Прокофьева завершил большой гастрольный тур по городам России .

Мастерство оркестрантов, исполнявших произведения русской и советской классики, оценила публика Тамбова, Саратова, Тольятти, Самары, Ульяновска, Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар, Дзержинска, Владимира, Рязани. В концертах принимала участие пианистка Валентина Лисица, давний партнер музыкантов Донбасса.

По словам худрука Донецкой филармонии Александа Парецкого, дальнейшую деятельность оркестра во-многом обеспечит грантовая поддержка Президентского фонда культурных инициатив .

Донецкий академический симфонический оркестр им. С.С. Прокофьева в Воронежской филармонии Фото: vesti.ru

— Символично, что результаты конкурса были объявлены в канун Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, — отметил худрук. — Артисты Донецкой филармонии с 2014 года стойко преодолевали все трудности безвременья на пути домой в Россию-матушку и сейчас вносят большой вклад в интеграцию музыкального сообщества Донбасса и всей России.

Мальчик и гении

Литературной премии «Ясная Поляна» удостоен роман «Муравьиный бог: реквием» Александры Николаенко — о мальчике, который остался без родителей . Произведение победило в номинации «Современная русская проза».

В номинации «Иностранная литература» лауреатом стал северомакедонский драматург Венко Андоновский за книгу «Пуп света», которую автор посвятил гениям русской литературы XIX века . Премию также получила ее переводчица Ольга Панькина.

— Фигура Венко Андоновского уже не раз возникала в поле зрения нашего жюри. Мы долго спорили об этом авторе, о его романах, о его письме, но сегодня мы наконец-то единодушны, — заметил член жюри премии, писатель Владислав Отрошенко, вручая награду победителю. — Мы приняли решение наградить, на мой взгляд, лидера балканской литературы на сегодняшний день, самого значительного автора не только страны, которую представляет Македония, но и Восточной Европы .

Лауреат премии «Ясная Поляна» Александра Николаенко Фото: t.me/yppremiaru

По своим датам

МХАТ имени Горького планирует провести празднование 125-летия Художественного общедоступного театра в декабре 2023 года . Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По его словам, совместного празднования юбилея Художественного театра не будет: МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького отметят событие в свои даты .

На сцене МХАТа на Тверской состоится Гала-концерт, постановку которого гендиректор возьмет на себя.

Владимир Кехман также рассказал о ближайших творческих планах коллектива. В частности, приглашение во МХАТ им. Горького получила Анна Михалкова .

Здание МХАТ имени Горького Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Мы сейчас обсуждаем с ней очень интересный детский проект . Надеюсь, что успеем к Новому году выпустить удивительную историю, — пообещал гендиректор.

Он считает, что театр должен иметь детский репертуар, потому что публику нужно растить с детства , и сейчас решается вопрос о возвращении в репертуар «Синей птицы», легендарного детского спектакля Художественного театра.

Маэстро рулит

Гала-концерт, приуроченный к 240-летию Мариинского театра, состоялся на его Новой сцене . За дирижерский пульт встал маэстро Валерий Гергиев. В праздничном вечере приняли участие симфонический оркестр Мариинского театра и звезды оперы и балета, в том числе певцы Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Михаил Петренко, Евгений Никитин, танцовщики Диана Вишнева, Виктория Терешкина, Владимир Шкляров.

Художественный руководитель — главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Сама сцена Мариинки не отличается ничем от других, а вот зрители, их любовь к артистам — это дорогого стоит , — поделился с «Известиями» премьер театра Владимир Шкляров. — В Питере, где публика взыскательная, тонко чувствующая, признание нужно заслужить.