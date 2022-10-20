«Мир переходит от приемлемых эпох к временам полного абсурда»

Вымысел — это тоже опыт, считает один из самых известных сегодня прозаиков, лауреат «Большой книги» и «Ясной Поляны» Евгений Водолазкин. Герой его нового романа «Чагин» — выдающийся мнемонист, который становится заложником своего дара . Главный смысловой посыл книги, которая появится на прилавках 20 октября, — «о человеке нужно судить по его мечтам», ведь биографию во многом определяют случайности. О свойствах памяти, забвении и предательстве «Известия» поговорили с писателем.

«Мечта не всегда так бесплодна, как можно подумать»

— Роман, который выходит в «Редакции Елены Шубиной (АСТ)», начинается с похорон пожилого ученого-архивариуса, которого все считали чудаком. Образ Чагина раскрывается в обратной перспективе: вместе с изучающим его архив молодым сослуживцем мы с удивлением обнаруживаем, что «благоухающий» чесноком старик был когда-то щеголеватым молодым человеком, наделенным феноменальной памятью, позволяющей с первого прочтения запоминать наизусть сотни страниц незнакомого текста. Однако этот дар не поспособствовал выдающейся биографии: вашего героя ждало больше разочарований, чем побед. Выходит, биография от человека не зависит, а в мечтах он реализован в большей мере?

— Это, может быть, ключевой вопрос романа, по крайней мере, один из самых важных. Я выскажу спорную мысль, но о человеке, среди прочего, нужно судить по его мечтам, по его вымыслу, потому что вымысел — это тоже опыт. Можно предаваться вымыслу, читая книги. Когда человек читает, он становится на время одним из участников событий, и это тоже форма проживания действительности . Когда актер играет, это тоже жизненный опыт. Если судить о человеке только по делам или высказываниям, то нужно понимать, что он не всегда в этом реализуется, потому что на действии лежит проклятие бытия. Что-то могло помешать ему поступать так, как он считал бы нужным. Правильнее учитывать и то, как ему хотелось. Совершенно невозможный взгляд с точки зрения трезвой оценки действительности, но он в каком-то смысле милосердный.

Фото: labirint.ru

— Это направлено против современного прогрессистского взгляда на мир, призывающего оставить иллюзии и действовать. Вам не близка эта бытовая философия?

— Я тоже призывал бы оставаться реалистами, но в своих романах нарочно заостряю проблему, показываю ее в утрированном виде для того, чтобы читатель осознал роль вымысла. Как к нему ни относись, хорошо или плохо, но его природу нужно понимать . По крайней мере, понимать, откуда берется запрос на вымысел.

Он возникает из чувства разочарованности, из того, что жизнь прожита не так, как хотелось. Ведь почему так трагичен Чехов и почему его почти никогда не могут сыграть точно, по первоисточнику? А потому что у него очень сложно нащупать истинный конфликт. Чеховская трагедия — огромная, невозможная — лежит в пропасти между мечтами и тем, как сложилась жизнь. Сестры Прозоровы, Ольга, Ирина и Маша, сидят и говорят, что надо ехать в Москву, надо работать, еще что-то надо, но ведут какую-то совершенно другую жизнь. Вот здесь и возникает желание наполнить сознание чем-то таким, чего нет и что, кажется, уже лежит за гранью реальности с ее средствами. Если угодно, это род анестезии, потому что иногда мозги закипают от невозможности что-то сделать и человек погружается в мечты. «Чагин» — это роман, среди прочего, о природе мечты.

— Насколько можно верить мечтам? Часто люди принимают за мечты социальные стереотипы своего времени. Три сестры, по-моему, хотели быть полезными народу, что, в общем, было топовой ценностью просвещенного сословия в их время.

— Конечно, и мечты иллюзорны. В «Брисбене» у меня есть героиня, мать Глеба Яновского, которая мечтает о незнакомом ей городе на востоке Австралии: ей кажется, что всё счастье мира сосредоточено именно там. Она живет в Киеве, но жизнь вышла не такой, как мечталось. И она верит, что где-то на свете, в самой отдаленной точке мира, должно же быть место, где сосредоточено счастье. Естественно, это фата-моргана, и она просто не может добраться до Брисбена. Но в новом романе есть пример редкого случая воплощения беззаветной мечты. Один из героев — знаменитый археолог Генрих Шлиман, который все-таки нашел Трою. Иными словами: мечта не всегда так бесплодна, как можно подумать.

— Был ли прототип у вашего героя? Как это вообще — запоминать дословно всё, что когда-либо видел, слышал, читал?

Мир переходит Писатель Евгений Водолазкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

— Прямого прототипа у Чагина не было. Описывая нейрофизиологические подробности, я ориентировался на книгу Александра Лурии «Маленькая книжка о большой памяти», она посвящена выдающемуся мнемонисту Соломону Шерешевскому. Это был удивительный человек с потрясающими способностями: он запоминал всё и всё мог воспроизвести, причем спустя и 15, и 20 лет, но это не воспринималось им содержательно. В частности, было установлено, что память Шерешевского имеет фотографический характер, укрепленный обонятельной и слуховой памятью. Вот эти разные виды памяти усиливают друг друга и дают тот потрясающий эффект.

— Чагин путал события своей жизни с тем, что происходило с другими людьми, и поневоле выдал товарища. В тот же вечер, в момент ареста Вельского, испытывая страшные муки совести, он рассказал обо всем своей девушке, но она от него ушла, потому что нельзя прощать предательство, и вскоре вышла замуж за настоящего циничного осведомителя, который изображал на судебном процессе невинность. Феноменальная память — это дар или проклятие?

— Чагин путал события потому, что все мнемонисты порой их путают. Когда в голове фотоаппарат, несколько элементов накладываются друг на друга, мозг перескакивает с одного события на другое и дает сбой. Однако у Чагина не было возможности что-либо поправить — жизнь пишется сразу в беловом варианте, в ней нет черновика . Но в какой-то момент, после глубочайшего осознания своей вины и раскаяния, он почувствовал особое право получить какую-то другую жизнь, о которой ему мечталось. И он начинает писать вот эту странную поэму «Одиссей», где излагает свою историю совсем по-другому, потому что вымысел — это форма забвения, если угодно, вымысел замещает реальность.

«Пока Земля из этого эфира не выйдет, трудно воспринимать мир в привычных категориях»

— Вы были в жюри недавней «Ясной Поляны». Как оцениваете финал премии, насколько он симптоматичен для современного литпроцесса в его нынешнем изводе? Кстати, ваш пересказ краткого содержания романа китайского лауреата стал лучшим шоу церемонии.

— Не ожидал такого перформанса, просто хотел изложить суть дела в двух китайских словах. Вышло как бы не вполне серьезно, но это лишь демонстрирует разницу наших культур. У китайцев великая культура, но совершенно другая. А роман «Братья» Юй Хуа — просто убойный. Он очень популярен на Западе, но на него здорово нападают в Китае. Там кажется, что это пародия на китайскую действительность.

— Он иронический и социальный?

Мир переходит Писатель Евгений Водолазкин Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— Да нет, ироническим его не назовешь. Я вообще не могу в полной мере определить, что это такое: некоторые называют роман «Братья» постмодернистским, но это не постмодернизм в европейском понимании. Дело в том, что, читая этот роман, как-то не очень понимаешь, где находится линия ординара в Китае: это реальность или вымысел, реальность или пародия? Вот в таком зыбком положении вещей особенность этой книги. Что касается короткого списка русских финалистов, он действительно неожиданный. Формально роман лауреата этого года Дмитрия Данилова «Саша, привет» — это антиутопия, но он построен на законах литературы абсурда . Когда всё идет вроде бы ничего, но только парня могут расстрелять в любой момент, причем там все это обсуждают обстоятельно и, надо сказать, неприлично быстро смиряются с тем, что приговоренный уже вычеркнут из жизни. На самом деле этот роман — очень глубокий и отражает глобальные общемировые явления. Потому что мир всё больше погружается в абсурд. Книга Данилова, мне кажется, сильна в отражении абсурда современного мира, причем это никак не социальная критика отдельной страны — это приговор миру в целом, который, плавно качаясь по принципу маятника, переходит от относительно приемлемых эпох к временам полного абсурда.

— Самый актуальный современный тренд — абсурдистский — неслучаен?

— Неслучайно в свое время возникли Зощенко, обэриуты и, в частности, Хармс. Зощенко ведь — фигура трагическая, его рассказы нельзя читать как миниатюры из юмористической передачи. Какой его рассказ ни возьми, он на самом деле страшен. Абсурдистская линия постоянна в русской литературе, и самый яркий здесь Гоголь , который абсолютно точно воплотил абсурд в «Носе» или в «Шинели». Помните, как призрак Акакия Акакиевича бродит по Петербургу? Он показал коломенскому будочнику такой кулак, какой, по словам Гоголя, и у живых не найдешь.

Этих призраков, как и абсурд в целом, рождает неустроенность реальной жизни. У Конан Дойла была такая повесть — «Отравленный пояс»: об эфирном поясе, в который вошла Земля. Последние годы мы пребываем в таком поясе, где физические болезни невообразимым образом смешались с общественными. Пока Земля из этого эфира не выйдет, трудно воспринимать мир в привычных категориях. У Конан Дойла всё заканчивается благополучно: Земля выходит из отравленного пояса и все понемногу начинают просыпаться. Это ли не повод для надежды?