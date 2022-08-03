 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Авто
Авторынок России показал рост за последние три недели
Мир
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку
Мир
Китай предупредил о необходимости избегать полетов в районе Тайваня
Спорт
Боец ММА Монсон на русском языке признался в любви к России
Мир
Шредер назвал мудрым решение Меркель по недопущению Украины в НАТО
Мир
Женщина погибла в результате обстрела Донецка украинскими военными
Экономика
Шольц заявил об отсутствии препятствий для доставки турбины Siemens в РФ
Авто
В РФ предложили подумать о штрафе за оставление электросамоката вне парковки
Мир
Пелоси допустила заключение торгового соглашения с Тайванем
Мир
Представители СКЦ приступили к досмотру первого сухогруза с зерном с Украины
Мир
МИД Китая пообещал решительные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань
Авто
Lada расширила список оснащения для модели Granta
/

«Быть патриотом в современном искусстве — это полный панк»

Поэтесса Анна Долгарева — о творчестве на злобу дня и работе военкора в Донбассе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

История поэтессы и военкора Анны Долгаревой доказывает, что жизненные сюжеты бывают куда драматичнее, ярче и парадоксальнее литературных. Девушка родилась и выросла на Украине, перебралась в Петербург, поехала вслед за женихом на Донбасс, но вместо свадьбы попала на похороны. Отчаялась, искала пули, но нашла признание. В интервью «Известиям» Анна Долгарева рассказала об источниках вдохновения, предчувствии постапокалипсиса и неуместности деления поэзии на своих и чужих.

«Я еще поеду на Донбасс, если надо»
Музыкант Григорий Лепс — о глазах людей, уверенных в своей правоте, отсутствии таланта живописца и аншлага на юбилейном концерте в «Лужниках»

«С реальностью пришлось познакомиться довольно рано»

— Расскажите, как вы оказались на Донбассе. Вы родом из Харькова, там, насколько я поняла из ваших интервью, антироссийские настроения закладывались чуть ли не со школьной скамьи. Что вас заставило в них усомниться?

Мое мироощущение формировалось семьей и книгами. Книги у меня были советские, бабушка преподавала русский язык и литературу. Читала я всё, что не приколочено, библиотека дома была большая. Моя картина мира формировалась на [Аркадии] Гайдаре, Николае Островском и его знаменитом романе «Как закалялась сталь», Этель Лилиан Войнич и ее «Оводе». Вишенкой на торте стал Сергей Есенин, причем его позднее творчество — уже не березки, а «Москва кабацкая», «Партизанская мать», революционная лирика.

В семь лет, когда я пошла в школу, — очень удивилась, что мы живем не в Советском Союзе. Я говорю: «Мам, а что это вообще такое? Где наш красный флаг, за который мы воевали?» Я тогда путала Гражданскую и Великую Отечественную, у меня немцы и белые сливались в единую массу, и фильмы тоже сливались. Но точно знала: мы победили и немцев, и белых — всё ради красного флага. И тут я вижу это «жовто-блакитное» недоразумение. К сожалению, с реальностью пришлось познакомиться довольно рано, потому что как раз это была середина 1990-х годов. Отец — инженер-ракетчик, ему тогда просто зарплату перестали платить, еще и брат родился, и мы прекрасно знали, что такое картошка на всю семью.

Меня спрашивают
Анна Долгарева

Анна Долгарева

Фото: vk.com/alonso_kexano
«Если в Луганске и Донецке будет мир — я это поддерживаю»
Режиссер Эмир Кустурица — о спектаклях на военную тему, романах Водолазкина и классических парадигмах

— В школе вас не переубедили?

— Я человек достаточно упрямый. Если у меня формируется какое-то убеждение, я от него уже, пожалуй, отойти не смогу. Могу корректировать взгляды, отказываться от одной концепции, приходить к другой, но в рамках заданного направления. Тогда же я сказала родителям, что уеду в Москву. Они говорят: «Там дорого всё. Там про тебя будут говорить, что ты хохлушка, ты будешь «шокать». Я тут же стала делать упражнения, стояла перед зеркалом, читала Шекспира, чтобы избавиться от «шоканья» и «гэканья». Окончила химфак, потому что родители мне сказали: «Если хочешь нормально зарабатывать и переезжать, это не филфак Харьковского университета». В целом они были правы. Но я всё равно ни разу диплом не доставала. Я не поступила в аспирантуру и решила: чего терять, пойду в журналистику. Через два года научилась зарабатывать удаленно копирайтингом и, как только я начала зарабатывать удаленно, я переехала в Петербург, снимала там комнату на Петроградке. История в том, что еще до отъезда я познакомилась с молодым человеком...

— Вы ведь поехали в Донбасс вслед за женихом?

В траве у дома: как украинские военные терроризируют мирное население Донбасса
Специальный корреспондент «Известий» — о городах, усеянных тысячами снарядов

— Да, его звали Леша Журавлев, мы познакомились еще на Украине. Он жил в Днепропетровске, был родом из Одессы. Нам было по 25 лет, мы были влюблены друг в друга, но дело в том, что молодежь не способна договариваться, искать компромиссы. В итоге дело закончилось тем, что я, так ничего и не поняв, уехала в Питер, а он, так ничего и не объяснив, перестал заходить в соцсети. Я подумала, что не очень-то, значит, и хотел общаться.

В общем, я уже год почти живу в Питере, случайно вставляю свою украинскую симку, мне пароль от чего-то нужно было восстановить. Смотрю, приходит SMS: «Привет, родная, ты как? А я вот воюю за Новороссию». Как меня перекрыло в тот момент, это словами не передать. Звонок среди ночи психотерапевту, две бутылки вина в ночном магазине — всё лучшее сразу.

Мы снова начали общаться, признались вскоре друг другу в любви наконец-то. Я ждала, что он приедет в отпуск, в итоге я поехала к нему на похороны. Это было в марте 2015 года. Я не хотела жить, но религия запретила мне «самовыпиливаться». Приехала в Донбасс в надежде, что буду военкором и меня героически убьют. Раздала вещи в Питере, поехала с минимумом сумок в Луганск, начала работать. Не буду врать, журналист я действительно неплохой, хотя первые тексты, написанные там, из-за обуревающего меня горя и в целом совершенно непривычной обстановки немного напоминали передовицы газеты «Правда» 1930-х годов.

Меня спрашивают
Анна Долгарева

Анна Долгарева

Фото: vk.com/alonso_kexano
Минный труд: в Донецке обезвреживают смертоносные «Лепестки»
Вооруженные формирования Украины дистанционно заминировали столицу ДНР боеприпасами ПФМ-1

— Сколько лет вы в общей сложности в Донбассе?

— Уже давно, с 2015 года. Сначала в Луганске работала, потом в Донецке. В 2017 году на фронте встретила красивого снайпера — и уже не повторяла прежних ошибок. Когда он через три дня знакомства позвал меня в загс — я пошла. Через год мы разошлись. Я постоянно кричала, что одного уже похоронила и совершенно не хочу хоронить второго. Знала, что уже не выдержу этого. В результате мы постоянно ссорились, что, конечно, не добавляло крепости браку. На тот момент я была вымотана, у меня напрочь сели батарейки, хотелось вернуться в Питер. Я понимала, что закончилась как журналист, я уже просто не вижу вещей, которые видят пришлые, что мне нужно выйти из этой атмосферы и уже приезжать сюда в командировки, чтобы не находиться в этом постоянно. В итоге мы с Андреем, к сожалению, разошлись, но остались близкими людьми. Поэтому, когда в 2019-м он погиб, я что-то совсем расстроилась.

«Было предощущение, что моему поколению достанется»

— Сейчас ваши поэтические вечера собирают огромные залы. С каким событием связана потребность писать стихи? Неужели вдохновило происходящее?

Просчитались — прослезились: Киев нанес ракетный удар по своим военнопленным
Ошибка при подготовке побега или намеренное устранение — чем объяснить гибель более 50 украинских военнослужащих

— Конечно, нет. Я начала рифмовать лет с трех. Стихи о военных действиях я начала писать почему-то задолго до их начала. Удивительно, что стихотворение, которое я написала в 2008 году в Харькове, максимально отражает ситуацию в городе в 2022-м.

Можете прочесть?

А потом однажды на улицы выйдут танки. Темно-зеленые морды с открытым дулом, опустеют города, деревни и полустанки, смерть взяла свое — и более не вернула. Провода повиснут, замолчат безжизненно окна, ваше слово, товарищ танковый пулемет. Только маленький желтый мишка лежит одиноко у окна в подвал, ногами плюшевыми вперед.

И когда не останется дома, цветов и мамы, только летний лагерь на западном рубеже — поднимутся куклы с синими волосами и велосипеды, забытые в гараже. И пойдут домашние львы со свалявшейся гривой, вспомнят, что они же хищные и опасные. И ползут опустевшие улицы — тихо, криво. На июльских кленах листья от жара красные.

Тише, тише, ты не бойся, всё будет славно. По пустому городу последняя армия строится. Гусеница Мурзик у них за главного, а после него — пластмассовый викинг-пропойца. Если те, кто старше, — отступили и обманули, то игрушки пойдут воевать, и взаправду даже. И пока они здесь стоят — никакие пули, никакие ракеты не смогут даже.

Меня спрашивают
Анна Долгарева

Анна Долгарева

Фото: vk.com/alonso_kexano

— Очень даже пронзительные строки. У вас было предчувствие?

— Было предчувствие. На уровне художественных образов предощущение, что моему поколению достанется. Как это сказать? Как будто я сочиняю рассказ о постапокалиптическом будущем, такой постапокалипсис именно был у меня в голове, конечно, тоже замешанный на книгах, на фильмах, на всем этом вот. Когда оказалось, что я живу посреди этого постапокалипсиса... Не так я это себе представляла.

Счастливый финал: что происходит в Лисичанске
Как горожане встретили приход союзных войск России и ЛНР

— Конечно, трудно себе представить.

В моих фантазиях почему-то были уличные перестрелки, но не было бомбежек из 155-х калибров артиллерии.

«Я была совершенно влюблена в Есенина»

— Как у вас рождаются стихи, что становится толчком: некое событие, впечатление, строчка, фраза? У всех поэтов по-разному.

— Строчка, фраза, образ. Обычно как-то так. Я понимаю, что какая-то строчка звучит в ритм, фраза звучит в ритм, и она западает, вокруг нее наверчивается.

— А переписываете, редактируете? Или сразу набело?

— Минимально редактирую, практически сразу пишу быстро и набело.

Меня спрашивают
Анна Долгарева

Анна Долгарева

Фото: vk.com/alonso_kexano
Как картинка: главного уральского сказочника сделали героем комикса
Культурологическое исследование жизни и творчества Павла Бажова средствами графического романа

Здорово.

— Нет, это совершенно не здорово, меня за это критиковали, потому что нужно возвращаться, редактировать. Вот сейчас написала стихотворение памяти Кости Кота, моего друга, добровольца из Бурятии. Он погиб 7 июля.

И больше никого не хоронить,
А только вишни собирать в ведерко,
Пластмассовое, детское — они
Лежат там с горкой.

И строить новый город на песке,
И будут понарошечные люди
Ложиться спать на белом лепестке, —
Давай так будет.

Вон жук ползет, глаза его черны,
Жук красно-черный, именем солдатик,
Не мучь его, пусти его с войны,
Ей-богу, хватит.

И ямка для секретика в земле, —
Туда ложатся город, мама, кошка.
Не плачь, не плачь, тебе под сорок лет.
Мы все тут — понарошку…

Споры вокруг «Ангела»: за что мы любим Сергея Есенина
В чем секрет народного культа поэта

— Какие поэты на вас повлияли? Вы начинали говорить про Есенина.

Я была совершенно влюблена в Есенина. Эта его драма потерянного рая человека из деревни казалась мне близкой и понятной: все каникулы я проводила в Белгородской области в доме дедушки и бабушкой, мне думалось, что я точно такой же корневой деревенский житель «в развороченном бурей быте с того и мучаюсь, что не пойму — куда несет нас рок событий».

Я рассуждала, что вот в прошлом-то году, в восемь лет, я еще была молода и невинна, а теперь мне уже девять, жизнь я повидала всю как она есть, и уже не так невинна, прекрасна и светла. Опять же, с мамой поссорилась, и Есенин об этом же пишет, что давно он матушку не видал. На меня девятилетнюю почему-то свалились его революционные тексты: «Двадцать шесть их было, двадцать шесть, их могилы пескам не занесть». Я задолбала этим всю семью, потому что ходила за всеми по пятам и читала им это наизусть.

Еще мне очень нравилась «Партизанская мать»: «И плюнула партизанская мать в немцев бесстыжие очи», — спустя почти 30 лет помнит вся семья. Двоюродная сестра, мы как-то списывались, мне говорит: «А помнишь, помнишь, как «плюнула партизанская мать в немцев бесстыжие очи?»

Меня спрашивают
Анна Долгарева

Анна Долгарева

Фото: vk.com/alonso_kexano

— Современных поэтов читаете? Кто у вас в фаворитах?

— Я ужасно люблю Линор Горалик и вообще многих «либеральных» поэтов. Пожалуй, часто упоминаемых Юлия Гуголева и Дмитрия Веденяпина не особо, но могу назвать украинского поэта Юрия Смирнова и русского Дмитрия Воденникова, если говорить про наш патриотический лагерь — Игоря Караулова, Марию Ватутину, Сашу Пелевина. Но вообще я поэзию на лагеря не делю, и Сергей Гандлевский не перестал быть прекрасным поэтом от того, что он занимает другую позицию.

«Нет музыки такой, чтоб выразить меня»: дружба с небом в поэзии Петра Мамонова
Впервые собраны вместе стихи знаменитого русского актера и рок-музыканта

«У нас последние тридцать лет поэзия была никому не нужна»

— Что, на ваш взгляд, сейчас происходит в поэзии, она у нас как? Там расцвет или какой-то период?

— Перескажу пост Игоря Караулова: у нас последние тридцать лет поэзия настолько была никому не нужна, что любой новый игрок на этом поле, который вкинул миллион рублей в премию или основал свое издательство, уже воспринимался как некий тяжеловес. В контексте поэта, выходящего на телевидение, вмешавшееся телевидение — это меч, брошенный на весы. Игорь сказал прекрасно, мне нечего к этому добавить.

— Сейчас в поэзии столько движений. Можно ли выделить лирический голос поколения?

— Мне кажется, это многоголосье. Есть всё та же патриотическая волна, она же панковская, потому что быть патриотом в современном искусстве — это полный панк и попрание общественных норм, есть фем-письмо, есть условные птенцы гнезда Кузьминского, условные почвенники, слэмовая поэзия — четкие, дерзкие ребята, умеющие читать, мальчики с громкой поэзией, которые берут больше напором.

Вообще интерес к поэзии возник в Сети, всё началось с [Веры] Полозковой и [Али] Кудряшовой в середине нулевых. Тогда появилось такое явление, как сетевая поэзия, которая не признавалась. Потом решили, что Кудряшова, в замужестве Хайтлина, и Полозкова — это как бы уже не сетевая поэзия, а что-то хорошее, а всё остальное, что в Сети, значит, — «сетевая поэзия».

Меня спрашивают
Анна Долгарева

Анна Долгарева

Фото: Митя Сергеев

— Гражданская лирика — опасная тема? Мешает творчеству злоба дня?

— Меня очень посмешил в этом плане какой-то вопрос в личный чат. «Скажите, а у вас вот военная лирика. А она запутинская или противопутинская?» Это было очень смешно и трогательно.

«Поэзия истерична. Рифмовать слова — немного ненормально»
Литератор Дмитрий Воденников — о «Лужниках» в Сети, фем-тренде и маленьком, но брутальном советском интеллигенте

— Меняется со временем ваш лирический голос и субъект?

Очень хочу надеяться, что меняется, потому что чем я была моложе, тем пафоснее всё это звучало. Я сейчас стараюсь от этого уходить.

Прочитаете стихотворение?

— Постараюсь найти из недавних:

Андрюха Швед,
Девятнадцать лет.
В магазине не продавали сигареты и водку —
Совсем же дите.

Не надо, говорит, не фоткай,
Дай закурить, теть.
Вопреки рыданиям матери
Ушел, печали не зная.

Стоял такой с автоматом
На самом краешке мая.
Сигарета в почерневших пальцах,
Рябь на траве, как в воде.
А так бы хоть на фотке остался.
А теперь нигде.

Справка «Известий»

Анна Долгарева — русская поэтесса и журналистка. Автор книг «Время ждать» (2007), «Хроники внутреннего сгорания» (2012), «Из осажденного десятилетия» (2015), «Уезжают навсегда» (2016). По образованию — химик и политолог, работает журналистом, с 2015 года — военкор в ДНР и ЛНР. Сейчас живет в Москве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022