Сергей Есенин, 125-летие которого мы сегодня отмечаем, по сей день фигура спорная. Даже нетрадиционная скульптура поэта, появившаяся недавно в Москве, вызвала горячую дискуссию, на время затмившую вторую волну коронавируса. Оказавший огромное влияние на русскую и европейскую традицию, при жизни знаменитый, как рок-звезда, филигранный в своей кажущейся простоте лирик, он породил роскошный масскультный миф, заставив клясться своим именем даже тех, кто далек от искусства. «Известия» узнали, как сегодня вспоминают самого пронзительного поэта XX века.

Борьба образов

Символ русской души и синоним русской драмы, модернист, авангардист и новатор, ближайший соперник Маяковского, гений диссонансной рифмовки, мастерски сочетавший дольник с пятистопным анапестом, Есенин у каждого свой. Он в верлибрах Назыма Хикмета, шумах сосен Николая Рубцова, нерве Высоцкого, руладах музыкантов в переходе, шансонной тоске по мамке и куполам.

Споры вокруг «Ангела»: за что мы любим Сергея Есенина_3 Поэт Сергей Есенин. 1918 год Фото: ТАСС

Отсюда несколько упрощенное восприятие поэта как традиционалиста и длинная тень посмертия, материализующаяся в вопросах: покончил ли он с собой или был убит, истово верил или отрекался от церкви, почему бросал женщин, любил или ненавидел советскую власть...

Символично, что и юбилейная есенинская неделя, стартовавшая 29 сентября, обернулась жаркой дискуссией. Яблоком раздора оказалась экспрессивная скульптурная композиция «Реквием», или «Ангел русской поэзии», работы Григория Потоцкого, экспонируемая во дворе Государственного музея С.А. Есенина в Большом Строченовском переулке. Силящуюся подняться на сломанных крыльях фигуру уже успели сравнить с терминатором Т-1000, бомжом, «орленком после попойки», но больше всего прижилось название «Склеил ласты». Иные поклонники творчества Есенина не выражали готовности шутить и увидели в этом чуть ли не глумление над кумиром, а некоторым работа понравилась как тонкая, глубокая и очень индивидуальная.

Споры вокруг «Ангела»: за что мы любим Сергея Есенина_7 Поэт Сергей Есенин. 1922 год Фото: ТАСС

— Честно говоря, для нас стал большим сюрпризом тот ажиотаж, борьба мыслей и суждений, которые возникли вокруг нашей выставки, — призналась заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея С.А. Есенина Александра Шетракова. — Я действительно считаю, что композиция Григория Потоцкого достойна того, чтобы показывать ее нашим гостям в эти дни. Чтобы подумать о другом Есенине — поэте с трагической судьбой, взлетами и падениями. Сегодня один из посетителей заметил, что скульптура полая изнутри, если зайти с определенного ракурса, приходит мысль — он отдал нам всего себя и... полетел. Как в его стихотворении: «Суждено мне изначально возлететь в немую тьму. / Ничего я в час прощальный не оставлю никому. / Но за мир твой, с выси звездной, / В тот покой, где спит гроза,/ В две луны зажгу над бездной / Незакатные глаза».

В целом столичная юбилейная программа в Государственном музее в Большом Строченовском переулке и «Есенин-центре» оказалась современной и нестандартной. Все дни в есенинском дворике шел арт-перформанс с открытым микрофоном, где каждый желающий мог сказать слова о любимом поэте. Организаторы отметились также пленэром начинающих и известных художников, концертом живой музыки с джазовыми композициями, вокалом солистов «Новой оперы» и Московского театра оперетты. Прозвучали и сеты в клубном диджейском жанре мэшап, в котором мелодии накладывались на записи голоса Есенина.

Споры вокруг «Ангела»: за что мы любим Сергея Есенина_6 Лаковая миниатюра «Сергей Есенин» работы одного из мастеров федоскинской миниатюры М.Г. Пашинина Фото: ТАСС/Валентин Кунов

В день рождения поэта, 3 октября, около здания «Есенин-центра» в переулке Чернышевского запланирована театрализованная концертная программа в духе арт-перформанса и церемония награждения победителей международного литературно-музыкального конкурса «Живой Есенин». В последнем приняло участие около полутора тысяч чтецких и музыкальных работ из 30 стран мира — от бывшего советского пространства до Сирии и Конго.

Ловец Вселенной

Авторская экспозиция «Живите так, как вас ведет звезда», посвященная 125-летию со дня рождения поэта, открыта в ГМИРЛИ им. В.И. Даля. Ее темой стали космогонические мотивы в лирике Есенина: от сказовых в ранних новокрестьянских сборниках до мифологических в зрелых революционных поэмах.

Среди экспонатов — трость, вероятно, та самая, которой поэт запустил в Черного человека, рукописные автографы и записные книжки, сертификат малой планеты 2576 Yesenin, сияющий млечным отблеском на фоне черно-белого пространства. Жизненный и поэтический путь Есенина решен в четырех сценах: «Колыбель», «Млечный путь. Преображение городом», «Небесный барабанщик», «Кольцо Венеры». Последняя о женщинах — Анне Изрядновой, Надежде Вольпин, Зинаиде Райх, Айседоре Дункан, Софье Толстой и Галине Бениславской, покончившей с собой на могиле поэта.

Споры вокруг «Ангела»: за что мы любим Сергея Есенина_5 Поэт Сергей Есенин и его жена танцовщица Айседора Дункан Фото: РИА Новости

— Эта выставка — сотканное из цитат пространство, где за каркас взят образ Есенина-звезды, сопряженный со всей историей его жизни и творчества, — рассказала куратор, научный сотрудник ГМИРЛИ им. В.И. Даля Лариса Алексеева.

Зритель, проходя по экспозиции, имеет возможность проследить этот путь: как из простого крестьянского мальчика является большой поэт, как он вливается в млечный путь литературы и становится небесным барабанщиком, пророком, как формируются его отношения с антиматерией — Черным человеком. И как, наконец, формируется его мощный дар, позволяющий говорить с Землей и каждым встречным как поэт — в полный голос, зная, что так и надлежит быть.

Захар Прилепин, прозаик, литературовед, автор биографии «Есенин. Обещая встречу впереди».

В народной мифологии Есенин часто связывается с Высоцким. Есть даже такой сюжет рисунков: они вдвоем сидят за бутылкой водки. Возможно, это простодушная лубочная картинка возникла потому, что они поняли о русском человеке больше, чем кто-либо другой?.. Конечно, с точки зрения филолога это странное сопоставление. Владимир Семенович — сильная и крепкая поэтическая фигура, но сравнивать его с Сергеем Александровичем так же неуместно, как Пушкина с Галичем или Митяевым.

Споры вокруг «Ангела»: за что мы любим Сергея Есенина_2 Поэт Сергей Есенин с сестрой Екатериной. 1924 год Фото: РИА Новости

Иной вопрос, отчего Пушкин и Лермонтов, Есенин и Маяковский, Цветаева и Ахматова занимают наш поэтический небосклон? Думаю, потому что они сумели масштабным образом осмыслить явления, вписанные в национальную мифологию и историю. Космическая способность видения прошлого и будущего России спрягалась в них с изумительным личным сердечным лирическим даром, именно поэтому их необъятное мастерство стало явлением мировой цивилизации, поводом всемирного удивления. Народный же культ Есенина или Высоцкого обозначает огромную степень личного доверия к ним как к старшим братьям, если угодно — идеальным собутыльникам.

Михаил Шапошников, директор Музея Серебряного века (Дом В.Я. Брюсова), филиал ГМИРЛИ им. В.И. Даля

Официально Есенин воспитывался в традиции русского ортодоксального православия, но был не чужд старообрядчеству. Об этом говорят некоторые факты его биографии: он любил повторять, что происходит из старинного старообрядческого рода, своим учителем считал Николая Клюева. И практически всё его творчество — мистическое, полусказочное представление о мире, проистекающее из глубокой древности Месопотамии и Египта, нашедшее преломление в Риме и Византии, а затем перенесенное на русскую почву и смешавшееся здесь с языческими традициями, — находит отражение в раннем сборнике «Радуница» и поздних авангардистских поэмах «Анна Снегина», «Небесный барабанщик». Но если Клюев говорит о старообрядческой подложке прямо — «Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах», то Есенин подходит тоньше — «Скажи, Кто такое Ленин? / Я тихо ответил: «Он — Вы».

Споры вокруг «Ангела»: за что мы любим Сергея Есенина_1 Поэт Сергей Есенин с матерью Татьяной Федоровной. 1924 год Фото: РИА Новости

Это проливает свет на «загадки» его творчества и, в частности, отношение к революции. Все народные чаяния со времен восстаний Степана Разина и Пугачева, наша невосприимчивость к власти, попытка всё изменить, составляющая суть возлагаемых Есениным надежд на Февральскую и Октябрьскую революции, — глубинно старообрядческие. Ведь для них царская власть начиная с XVII века, особенно в ее европеизированном изводе, — от Антихриста. Таково и его отношение к самоубийству: тяжкий грех для православного ортодокса рассматривался представителями старой веры иначе, они могли сознательно решиться на самосожжение или какой-то иной способ сведения счетов с жизнью во имя жертвы за веру.

Светлана Шетракова, основатель и директор государственного музея С.А. Есенина, заслуженный работник культуры РФ, литературовед, кандидат филологических наук

Мы начали свое поздравление Сергею Александровичу еще зимой — разослали призыв поучаствовать в юбилейных мероприятиях всех, кто неравнодушен к его слову, и получили огромный отклик. Конечно, Есенина не надо заставлять любить — его помнят наизусть люди с разным уровнем гуманитарной подготовки, представители разных конфессий, национальностей, возрастов. Его лиризм, эмоциональность, ласкающая душу интонация производят огромное впечатление на самых разных читателей. Интуитивно он близок многим, хотя и остается загадкой.

Споры вокруг «Ангела»: за что мы любим Сергея Есенина_4 Открытие памятника поэту Сергею Есенину в Замоскворечье Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

На первый взгляд простая, легкая для восприятия поэзия открывает неординарный, глубокий символический и философский мир. Гениальность Есенина особенная, планетарная, опережающая время. Неслучайно исследователи в один голос говорят, что сейчас мы только приближаемся к его разгадке, так что работы с лихвой хватит последующим поколениям.