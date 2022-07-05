Счастливый финал: что происходит в Лисичанске

Переход Лисичанска под контроль Вооруженных сил России и союзных войск ЛНР стал завершающим этапом освобождения территории Луганской Народной Республики от ВСУ и украинских националистов. Как выглядит город сейчас — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Минобороны России отмечает, что при штурме город практически не пострадал
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Боевые действия в Лисичанске больше не ведутся, но в окрестностях неспокойно. На улицах много военных и техники
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Местные жители с большой радостью встретили военных России и ЛНР
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Люди наконец смогли покинуть подвалы
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Некоторые строения все же оказались повреждены или разрушены. Горожане рассказали, что в последние дни националисты взрывали здания
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Сейчас улицы продолжают патрулировать военные
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Жители Лисичанска получают гуманитарную помощь
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Так местные жители встретили бойцов Народной милиции ЛНР
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
В Лисичанск прибыл председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
В зачистке города от националистов приняли участие бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
На зданиях устанавливают российские флаги
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова сбивает старую табличку со здания Лисичанского коммунального автотранспортного предприятия
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
В окрестностях Лисичанска за обстановкой следят российские вертолеты
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Местные жители принялись за уборку территории, город возвращается к мирной жизни
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