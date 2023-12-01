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Гергиев назвал огромной ответственностью должность гендиректора Большого театра
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Гергиев назвал огромной ответственностью должность гендиректора Большого театра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев заявил 1 декабря, что для него огромная ответственность стать новым гендиректором Большого театра.

«Ответственность огромная, я знаю, что Владимир Георгиевич сделал всё возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил свою коллекцию замечательных постановок. Я знаю, что артисты создали очень много интересных работ, работ, которые прославили этот театр», — сказал он на встрече с коллективом Большого театра.

Новый гендиректор Большого театра Гергиев выразил надежду на то, что ближайшие театральные сезоны и годы будут успешными. Он отметил, что сейчас важное время для работы в России, дома, а не за рубежом.

«Сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут, наоборот, мы были недавно в Китае, спектакли наши показывали, открывали новый зал в Пекине. Но сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома», — подчеркнул Гергиев.

Также он заявил о том, что рассчитывает на помощь правительства и Минкультуры. Кроме того, он обратил внимание на то, что Большой театр и Мариинка могут «обмениваться постановками», использовать площадки друг друга.

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Гергиев был назначен на должность директора Большого театра в Москве 1 декабря постановлением правительства РФ.

«Известия» еще 15 ноября со ссылкой на собственные источники первыми сообщили, что Гергиев возглавит московский театр. Отмечалось, что глава Мариинки заменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. 1 декабря стало известно, что Урин покинул этот пост.

По имеющейся информации, переговоры о кадровых перестановках шли полтора года.

Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.

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