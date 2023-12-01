Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил об уходе с поста

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил коллективу, что отработал последний день, видео со встречи опубликовал в Telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов 30 ноября.

«Я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Урин, занимавший пост с июля 2013 года.

Развивать тему он не стал и сконцентрировался на поздравлении с премьерой спектакля «Сын мандарина. Соловей».

«Я хочу вернуться на несколько лет назад и сказать о том, что тогда было принято решение о том, что великий, не побоюсь этого слова, театр Бориса Александровича Покровского станет частью Большого театра. Сомнений было невероятное количество, но я вам должен сказать, что я счастлив, что вы сегодня часть Большого театра. Сегодня на вашей сцене идет ряд спектаклей, поставленных в последние годы, которыми мы можем гордиться», — сказал он.

Гендиректор Большого театра также высказался о том, какие лидеры бывают у театров.

«Бывает театр, у которого есть лидер, и он определяет театр. Бывает, когда лидера нет. Посмотрите, что делается на театральной карте России, — с лидерами там всё очень плохо. А бывает театр, куда приходят разные режиссеры и возникает единая кровь, но абсолютно разнообразная», — отметил Урин, указывая на артистов как на воплощение идеи о единстве разнообразия.

Ранее, 18 ноября, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, отвечая на вопрос, возглавит ли он Большой театр, сказал: «Я возглавляю Мариинский театр. Точка». Накануне Гергиев в беседе с корреспондентом «Известий» отметил, что не готов работать вдвое больше.

О том, что Гергиев может занять пост гендиректора Большого театра, источники «Известий» сообщали 15 ноября. По имеющейся информации, переговоры о кадровых перестановках шли полтора года. Отмечалось, что о назначении может быть объявлено в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.