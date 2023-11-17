Гергиев ответил на вопрос о готовности работать вдвое больше

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума ответил на вопрос «Известий» о возможном назначении на пост директора Большого театра.

Корреспондент поинтересовался у него, готов ли он работать вдвое больше.

«Не готов», — ответил Гергиев.

Ранее в этот же день худрук Мариинки в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше».

О том, что Гергиев может занять пост гендиректора Большого театра, источники «Известий» сообщали 15 ноября. По имеющейся информации переговоры о кадровых перестановках шли полтора года. Отмечалось, что о назначении может быть объявлено в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.

Должность главы Большого театра на сегодняшний день занимает Владимир Урин. В Большом театре отказались комментировать сообщения в СМИ о том, что тот подал заявление на увольнение по собственному желанию.

Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.