Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды окажут Украине военную помощь на €2 млрд
Мир
Финляндия объявила о дополнительном выделении военной техники Украине
Общество
В ходе рабочего визита в Ульяновск Краснов встретился с бизнесменами
Общество
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили даты ЕГЭ на 2024 год
Общество
Гергиев прокомментировал данные о возможном назначении на пост директора Большого театра
Политика
Госдума приняла закон о повышении акцизов на табак и вино
Культура
Швыдкой назвал перспективной идею создания «Интервидения»
Экономика
ЦБ дал новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации
Мир
В пятницу порядка 200 россиян покинули Газу через КПП «Рафах»
Общество
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября
Спорт
РПЛ изменила расписание матчей 17-го тура
Экономика
Госдума отклонила законопроект о «честной цене»
Мир
СМИ сообщили о согласии Израиля пропускать в Газу по два бензовоза в день

Гергиев прокомментировал данные о возможном назначении на пост директора Большого театра

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, комментируя возможное назначение на пост директора Большого театра, заявил 17 ноября, что не искал возможности работать больше.

«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Работать в своей стране, и я уже об этом говорил, мы считаем это необходимым и нужным. Но мы только что были в Китае 20 дней, так что упрекнуть нас в том, что мы сидим на одном месте и не хотим двигаться, тоже нельзя», — сказал он в беседе с Павлом Зарубиным, фрагмент которой есть в Telegram-канале журналиста.

Гергиев также отметил, что при понимании всех возложенных обязанностей территориальные рамки стираются.

«У Мариинского театра есть устойчивое представление о том, что такое наша ответственность. Потом есть представление о том, что такое наши возможности. И есть представление, как мне кажется, о том, что такое наши обязанности. Вот когда все три сходятся в какой-то гармонии, мне кажется, уже неважно — два города, три театра, четыре региона, пять стран», — указал он.

В настоящее время должность главы Большого театра занимает Владимир Урин. Пресс-служба театра ответила «Известиям» на сообщения в СМИ о подаче Уриным заявления на увольнение по собственному желанию.

«Театр не комментирует неофициальные сообщения», — указали в пресс-службе.

«Щелкунчик» по носу: за новогодними билетами в Большой опять идут баталии
Как попасть на сверхпопулярный спектакль в главный театр страны и не обанкротиться

О возможном назначении Гергиева на пост гендиректора учреждения 15 ноября рассказали источники «Известий». Переговоры о кадровых перестановках шли полтора года. О его назначении на новый пост, вероятно, объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября.

Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023