Гергиев прокомментировал данные о возможном назначении на пост директора Большого театра

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, комментируя возможное назначение на пост директора Большого театра, заявил 17 ноября, что не искал возможности работать больше.

«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Работать в своей стране, и я уже об этом говорил, мы считаем это необходимым и нужным. Но мы только что были в Китае 20 дней, так что упрекнуть нас в том, что мы сидим на одном месте и не хотим двигаться, тоже нельзя», — сказал он в беседе с Павлом Зарубиным, фрагмент которой есть в Telegram-канале журналиста.

Гергиев также отметил, что при понимании всех возложенных обязанностей территориальные рамки стираются.

«У Мариинского театра есть устойчивое представление о том, что такое наша ответственность. Потом есть представление о том, что такое наши возможности. И есть представление, как мне кажется, о том, что такое наши обязанности. Вот когда все три сходятся в какой-то гармонии, мне кажется, уже неважно — два города, три театра, четыре региона, пять стран», — указал он.

В настоящее время должность главы Большого театра занимает Владимир Урин. Пресс-служба театра ответила «Известиям» на сообщения в СМИ о подаче Уриным заявления на увольнение по собственному желанию.

«Театр не комментирует неофициальные сообщения», — указали в пресс-службе.

О возможном назначении Гергиева на пост гендиректора учреждения 15 ноября рассказали источники «Известий». Переговоры о кадровых перестановках шли полтора года. О его назначении на новый пост, вероятно, объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября.

Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.