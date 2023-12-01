Дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева назначили на должность директора Большого театра в Москве. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в пятницу, 1 декабря.

«Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию», — сказано в сообщении правительства в Telegram-канале.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Известия» 15 ноября со ссылкой на собственные источники первыми сообщили, что Гергиев возглавит московский театр. Отмечалось, что глава Мариинки заменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. Ранее 1 декабря стало известно, что Урин покинул этот пост.

По имеющейся информации, переговоры о кадровых перестановках шли полтора года. Уточнялось, что о назначении может быть объявлено в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.

При этом 18 ноября Гергиев, отвечая на вопрос, возглавит ли он Большой театр, ответил так: «Я возглавляю Мариинский театр. Точка».

Народный артист России Николай Цискаридзе, комментируя эти сообщения, пожелал, чтобы это произошло как можно быстрее. Цискаридзе назвал Гергиева гением.

Должность главы Большого театра до сегодняшнего дня занимал Владимир Урин.

Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.