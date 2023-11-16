Цискаридзе прокомментировал возможное назначение Гергиева в Большой театр

Народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал 16 ноября «Известиям» возможное назначение худрука и директора Мариинского театра Валерия Гергиева на пост главы Большого театра.

«Дай бог, чтобы это было как можно быстрее, и все те люди, которые сейчас должны покинуть свои посты, покинули их как можно быстрее», — сказал он.

Также Цискаридзе назвал Гергиева гением.

Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.

О возможном назначении на пост гендиректора учреждения 15 ноября рассказали источники «Известий». Переговоры о кадровых перестановках шли полтора года. О его назначении на новый пост, вероятно, объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября.

Сейчас должность главы Большого театра занимает Владимир Урин.