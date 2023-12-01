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Голикова опровергла объединение Большого и Мариинского театров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Большой и Мариинский театры не будут объединяться, они продолжат работать самостоятельно. Об этом 1 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Объединения Большого и Мариинского театров не произойдет. Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, как самостоятельные театры», — сказала она на встрече с коллективом Большого театра.

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Ранее в этот день дирижера и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева назначили на должность генерального директора Большого театра в Москве. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Известия» 15 ноября со ссылкой на собственные источники первыми сообщили, что Гергиев возглавит московский театр. Глава Мариинки заменил Владимира Урина, который возглавлял театр с 2013 года. По имеющейся информации, переговоры о кадровых перестановках шли полтора года.

При этом 18 ноября Гергиев, отвечая на вопрос, возглавит ли он Большой театр, ответил так: «Я возглавляю Мариинский театр. Точка».

Народный артист России Николай Цискаридзе, комментируя эти сообщения, пожелал, чтобы это произошло как можно быстрее. Цискаридзе назвал Гергиева гением.

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