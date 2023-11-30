Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложников ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о передаче Международному комитету Красного Креста (МККК) двух заложников, удерживавшихся в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом 30 ноября сообщила армейская пресс-служба.

«Основываясь на информации, полученной от Красного Креста, двое израильских заложников были переданы им и находятся в пути на израильскую территорию», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

В пресс-службе добавили, что через несколько часов представителям МККК будут переданы еще несколько израильских заложников.

Накануне агентство Reuters сообщило, что переговоры о продлении перемирия между Израилем и ХАМАС продолжаются, обе стороны в нем заинтересованы. Кроме того, продолжаются контакты с посредниками из Катара и Египта.

В тот же день боевое крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило об освобождении двух российских заложников в ответ на просьбу руководства РФ. Ими оказались 50-летняя Елена Трупанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили освобождение двух женщин.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.