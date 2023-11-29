«Бригады Аль-Кассама» освободили двух россиян по просьбе руководства РФ

«Бригады Аль-Кассам» освободили двух российских заложников в ответ на просьбу руководства РФ, следует 29 ноября из заявления движения.

«Мы освободили двух задержанных россиян в ответ на просьбу российского руководства», — передает сообщение Al Jazeera в Telegram-канале.

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Ранее в этот день посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что в плену у палестинского движения ХАМАС остаются еще семь заложников-россиян. Он отметил, что находится в постоянном контакте с российской стороной по ситуации с заложниками, в том числе с теми, кто имеет гражданство РФ.

26 ноября ХАМАС показало кадры с передачей Израилю третьей группы заложников, в которой оказался гражданин России Кривой. Тогда же сообщалось, что он работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля, который атаковало движение 7 октября. Как уточнялось, россиянину 25 лет, и он имеет израильское гражданство. Сначала мужчина успел сбежать от бойцов ХАМАС, он спрятался в яме, но они всё равно его нашли.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.