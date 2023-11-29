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Газета Haaretz сообщила об освобождении двух россиянок из плена в секторе Газа

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Фото: Haaretz
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Радикальное движение ХАМАС освободило двух российских заложниц из плена. Об этом 29 ноября сообщила израильская газета Haaretz.

По ее данным, освобожденными являются 50-летняя Елена Трупанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили освобождение двух женщин, не указав их имен и гражданство.

«Спецназ ЦАХАЛ и силы разведки в настоящее время находятся с двумя освобожденными заложницами на территории Израиля», — сообщило ведомство в Telegram.

В его пресс-службе рассказали, что после того, как освобожденные заложницы пройдут первичное медицинское обследование, военные продолжат сопровождать их до больницы, где они воссоединятся со своими семьями.

Портал «161.ru» добавил в Telegram со ссылкой на друга семьи Татти, что в плену у ХАМАС остается ее 27-летний внук Саша.

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Ранее в этот день боевое крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» заявило об освобождении двух российских заложников в ответ на просьбу руководства РФ, не сообщив подробностей.

29 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что в плену у палестинского движения ХАМАС остаются еще семь заложников-россиян. Он отметил, что находится в постоянном контакте с российской стороной по ситуации с заложниками, в том числе с теми, кто имеет гражданство РФ.

Ранее, 26 ноября, ХАМАС показало кадры с передачей Израилю третьей группы заложников, в которой оказался гражданин России Рон Кривой. Тогда же сообщалось, что он работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля, который атаковало движение 7 октября. Как уточнялось, россиянину 25 лет, и он имеет израильское гражданство. Сначала мужчина успел сбежать от бойцов ХАМАС, он спрятался в яме, но они всё равно его нашли.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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