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Ученый оценил вероятность полярного сияния в Москве

Ученый Железнов: полярное сияние может и не достичь Москвы
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Полярное сияние — это следствие геомагнитных бурь. Однако прогнозировать это явление достаточно сложно, поэтому не исключено, что прогноз о достижении полярным сиянием Москвы не оправдается. Об этом 30 ноября в разговоре с «Известиями» заявил старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

Как объяснил ученый, полярное сияние является следствием магнитных бурь, которые, в свою очередь, происходят из-за вспышек на солнце и выброса плазмы.

«Когда заряженные солнечные частицы попадают в магнитное поле Земли, то с ускорением устремляются к нашим магнитным полюсам. При движении в атмосфере они «бомбардируют» молекулы кислорода и азота, которые возбуждаются и держатся какое-то время — от доли секунды до нескольких секунд — и потом излучают полученную энергию обратно. И вот это излучение, которое мы видим, называется полярным сияние», — рассказал Железнов.

По его словам, в зависимости от состояния атмосферы и высоты, можно наблюдать зеленовато-белое полярное сияние, красное, синее или фиолетовое.

«Но надо понимать, что прогноз относительно полярного сияния в Москве может и не оправдаться, потому что прогнозировать это очень сложно. И если мы, допустим, зафиксировали выбросы в сторону Земли, это не обязательно, что они попадут в нее», — отметил ученый.

Также он уточнил, что есть и другие факторы, которые влияют на то, какой силы будет магнитная буря.

«Когда вот говорят, что будет очень мощная магнитная буря, она может получиться либо среднего уровня, либо ее вообще может не быть. Чаще всего получается средний вариант. Тем не менее, если на самом деле будет сильная магнитная буря, то полярное сияние действительности может достичь широты Москвы», — добавил Железнов.

По его словам, согласно имеющемуся научному прогнозу, сильная магнитная буря произойдет с вероятностью 50%. Если это случится, то жители Москвы смогут увидеть полярное сияние ночью в четверг и пятницу, то есть 30 ноября и 1 декабря. Но при условии ясного неба.

Опасные скачки давления и упадок сил: когда в декабре обрушатся магнитные бури
Пик магнитной активности ожидается уже на первой неделе декабря

О том, что полярное сияние может появиться в небе над Москвой в четверг и пятницу на фоне, возможно, одной из самых сильных магнитных бурь этого года, 29 сообщила ноября сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

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