Сообщается о взрывах в Одесской области

На Украине в Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщила во вторник, 28 ноября, украинская газета «Думская».

Других подробностей издание не привело. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своем Telegram-канале об объявлении воздушной тревоги в регионе.

Ранее в этот день в подконтрольном Украине городе Херсоне взрывом был поврежден завод, о чем сообщил глава подчиненной киевским властям областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин. О каком именно заводе идет речь, он не уточнил. Ночью и утром в городе несколько раз срабатывала воздушная тревога.

До этого, 25 ноября, сообщалось о взрывах в Киеве. В результате в одном из нежилых помещений начался пожар. Тогда же взрывы звучали в Кропивницком (бывший Кировоград). Также сообщалось о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Сигнал тревоги звучал в Черниговской области.

Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.