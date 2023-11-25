В Киеве сообщили о пожаре в нежилом помещении после взрывов

В Киеве после взрывов в нежилом помещении начался пожар, сообщил в субботу, 25 ноября, глава военной администрации города Сергей Попко.

«<...> в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

В свою очередь, минэнерго Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в Киеве после взрывов пропало электричество в 77 жилых домах и 120 учреждениях в центральной части города.

Ранее в этот день в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В областной военной администрации украинской столицы сообщили, что работает система противовоздушной обороны (ПВО). В этот же день сообщалось, что в украинской столице прогремели взрывы.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

По состоянию на 9:20 мск воздушная тревога в Киеве и области продолжала действовать, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.