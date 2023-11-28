В подконтрольном Киеву Херсоне поврежден завод

В подконтрольном Украине городе Херсоне взрывом поврежден завод. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил глава подчиненной киевским властям областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

О каком именно заводе идет речь, он не уточнил. Ночью и утром в городе несколько раз срабатывала воздушная тревога.

Накануне украинское издание «Зеркало недели» написало о взрывах в Херсоне. До этого, 25 ноября, сообщалось о взрывах в Киеве. В результате в одном из нежилых помещений начался пожар.

В тот же день взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград). Также сообщалось о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Сигнал тревоги звучал в Черниговской области.

Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.