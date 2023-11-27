Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом 27 ноября сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Воздушная тревога в регионе пока не объявлялась.

Минобороны РФ информацию о взрывах пока не комментировало.

Ранее, 26 ноября, в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы.

25 ноября сообщалось о взрывах в Киеве. В результате в одном из нежилых помещений начался пожар.

В тот же день взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград). Также сообщалось о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Сигнал тревоги звучал в Черниговской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.