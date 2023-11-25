На Украине сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает украинское издание «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы, работает противовоздушная оборона (ПВО)», — говорится в сообщении.
В украинской столице также объявлена воздушная тревога. В Минобороны РФ данную информацию пока не прокомментировали.
Ранее в этот день взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград).
Также сообщалось о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Сигнал тревоги звучал в Черниговской области.
Украинские СМИ также передали информацию о звуках взрывов в подконтрольном Украине городе Запорожье. Сирена звучала в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.