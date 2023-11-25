На Украине сообщили о взрывах в Кировоградской области
Взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград). Об этом 25 ноября сообщило издание «Зеркало недели».
Кроме того, в регионе объявлена воздушная тревога.
В Минобороны РФ данную информацию пока не прокомментировали.
Ранее в этот день стало известно о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Также сигнал тревоги звучал в Черниговской области.
Помимо этого, сообщалось о звуках взрывов в подконтрольном Украине городе Запорожье. Кроме того, сирена звучала в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.