Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях , а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В Минобороны РФ информацию о взрывах пока не прокомментировали.

Накануне сообщалось о взрыве в городе Николаев. В регионе и соседних областях была объявлена воздушная тревога

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.