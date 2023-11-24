В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв

В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв. Об этом 24 ноября сообщило издание «Страна.ua».

«Пишут о взрыве в Николаеве. В регионе и соседних областях воздушная тревога», — говорится в сообщении.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Накануне украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Также 23 ноября сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Воскресенском районе Николаевской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.