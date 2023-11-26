Вооруженным силам Украины (ВСУ) до февраля 2024 года не получится удержать свои позиции в конфликте. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Возможность Украины выстоять в этом конфликте придет к концу января, возможно, к февралю», — отметил он.

Экс-аналитик также подчеркнул, что несмотря на очевидный проигрыш украинских войск, американские власти продолжают слепо отстаивать правоту своих действий, одновременно пытаясь сломить Россию и Китай.

22 ноября сенатор американского конгресса Крис Мерфи в интервью изданию Politico указал, что ВСУ не смогут продержаться до февраля при отсутствии помощи со стороны США.

Ранее, 11 ноября, газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

Накануне подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известиям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи на Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.