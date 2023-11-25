Палестинское движение ХАМАС призвало страны мира дать право палестинцам на самоопределение и создание государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Заявление об этом размещено 25 ноября в Telegram-канале движения.

«Мы призываем все страны мира присоединиться к справедливости палестинского дела, праву нашего народа на самоопределение и создание своего независимого государства со столицей в Иерусалиме, поддержать эти смелые позиции и усилить их против оккупации [израильской армии]», — сказано в сообщении.

Также ХАМАС призвало мировую общественность привлечь к ответственности тех, кто «совершает геноцид против палестинцев».

Накануне израильская армия сообщила о подготовке к возобновлению боевых действий в секторе Газа в ближайшие дни после временного прекращения огня.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Перемирие началось в 7:00 (8:00 мск). В этот же день была освобождена первая партия заложников. Так, Красный Крест подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа. Среди них, кроме 13 израильтян, есть также 12 граждан Таиланда. В свою очередь, МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

В ХАМАС выразили надежду, что гуманитарное перемирие будет продлено. Как отметил член руководства движения Басем Наим, продление перемирия зависит от возможности передачи других заложников. В свою очередь, министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ собирается продолжить интенсивные бои после «короткой передышки».

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.