Реклама
Прямой эфир
Мир
Красный Крест подтвердил освобождение 24 пленных из сектора Газа
Мир
В Киеве заявили о провале мобилизации на Украине
Общество
В Ростовской области задержали трех похитивших 16-летнюю девушку мужчин
Мир
Байден заявил об освобождении следующей группы заложников ХАМАС 25 ноября
Мир
Первая группа заложников из сектора Газа прибыла в Египет
Мир
Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк
Мир
Дерипаска предрек немецкой экономике упадок из-за роста цен на энергию
Общество
Аксенов опроверг сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом
Происшествия
Ребенок утонул в бассейне во время тренировки в Свердловской области
Общество
Минюст включил Михаила Касьянова в реестр иноагентов
Мир
СМИ указали на превосходство российских средств РЭБ в зоне спецоперации
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали начальника отдела ГУ МВД
Происшествия
В Петербурге у ТЦ со стрельбой задержали подозреваемого
Мир
Секретарь СНБО Данилов объявил о скорой демобилизации срочников ВСУ
Сюжет:

ЦАХАЛ заявила о подготовке к возобновлению боевых действий в секторе Газа

0
Фото: REUTERS/Ronen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильские военные в ближайшие дни будут готовиться к возобновлению боевых действий в секторе Газа, заявил 24 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в ходе брифинга.

«В Газе с утренних часов наши силы подготовились к прекращению огня. Командиры провели инструктаж для наших сил, безопасность наших солдат — это важнейший приоритет для нашей армии в Газе. В ближайшие дни Армия обороны Израиля продолжит готовиться к возобновлению боевых действий», — сказал он.

По его словам, ЦАХАЛ будет действовать «против любой угрозы государству Израиль».

Обмен с опытом: что скрывает сделка между ХАМАС и Израилем
И на какой стадии переговоров находятся стороны конфликта

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В этот же день была освобождена первая партия заложников. Так, Красный Крест подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа. Среди них кроме 13 израильтян есть также 12 граждан Таиланда. В свою очередь, МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

В ХАМАС выразили надежду, что гуманитарное перемирие будет продлено. Как отметил член руководства движения Басем Наим, продление перемирия зависит от возможности передачи других заложников. В свою очередь, министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ собирается продолжить интенсивные бои после «короткой передышки».

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023