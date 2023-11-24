ЦАХАЛ заявила о подготовке к возобновлению боевых действий в секторе Газа

Израильские военные в ближайшие дни будут готовиться к возобновлению боевых действий в секторе Газа, заявил 24 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в ходе брифинга.

«В Газе с утренних часов наши силы подготовились к прекращению огня. Командиры провели инструктаж для наших сил, безопасность наших солдат — это важнейший приоритет для нашей армии в Газе. В ближайшие дни Армия обороны Израиля продолжит готовиться к возобновлению боевых действий», — сказал он.

По его словам, ЦАХАЛ будет действовать «против любой угрозы государству Израиль».

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В этот же день была освобождена первая партия заложников. Так, Красный Крест подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа. Среди них кроме 13 израильтян есть также 12 граждан Таиланда. В свою очередь, МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

В ХАМАС выразили надежду, что гуманитарное перемирие будет продлено. Как отметил член руководства движения Басем Наим, продление перемирия зависит от возможности передачи других заложников. В свою очередь, министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ собирается продолжить интенсивные бои после «короткой передышки».

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.