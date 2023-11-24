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Кожемяко рассказал о предложении Лукашенко Сапеге и Протасевичу пожениться

Глава Приморского края Кожемяко: Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
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Фото: ТАСС/POOL/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться и освободиться из тюрьмы, но молодой человек отказался. Об этом 24 ноября рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Я разговаривал с девочкой. Она влюбилась в парня. Мы даже предложили им пожениться, но парень от нее открестился, отказался. Сейчас она одумалась, живет вместе с семьей и всё у нее хорошо», — сказал Кожемяко на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт».

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Сапегу и экс-редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича (признан в Белоруссии экстремистским) задержали 23 мая 2021 года. Тогда лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту лайнера находились Протасевич и Сапега.

В мае прошлого года девушку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Россиянке вменяли то, что в контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

В мае текущего года Минским областным судом Роман Протасевич был приговорен к восьми годам колонии. Ему вменяли публикацию деструктивных информационных материалов, а также призывы к протестно настроенным гражданам совершать акты терроризма. В конце мая Лукашенко принял решение о его помиловании.

Белорусский президент также подписал указ о помиловании Сапеги 7 июня. В тот же день россиянку передали делегации Приморского края. Она поблагодарила Лукашенко за помилование, отметив, что такая возможность выпадает не всем.

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