Россиянку Сапегу приговорили к шести годам колонии в Белоруссии

Гродненский областной суд Белоруссии в пятницу, 6 мая, приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

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5 декабря 2021 года официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщала, что вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке ведомства. В тот же день отчим Сапеги рассказал, что психологическое состояние девушки критическое, она подавлена.

Суд над 24-летней россиянкой Софией Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и бывшего редактора Telegram-канала NEXTA (признан в республике экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года — после того как самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс с ними на борту, экстренно посадили в Минске.

В контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, Софие Сапеге вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные белорусских правоохранителей. Ей были выдвинуты обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.