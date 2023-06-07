Лукашенко помиловал Сапегу и передал ее России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Софьи Сапеги. Россиянку передали в среду, 7 июня, делегации Приморского края. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

«По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение», — обратился к Сапеге губернатор.

Россиянка, в свою очередь, поблагодарила Лукашенко за помилование.

«Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло», — приводит слова Сапеги агентство БелТА в Telegram-канале.

Кожемяко в Telegram-канале уточнил, что Лукашенко подписал указ о помиловании сразу после их встречи. По словам губернатора, Сапега получила «уникальный шанс начать жизнь заново».

«Он (Лукашенко. — Ред.) с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении. <…> Софья летит домой, к семье», — написал он.

Ранее, 31 января, Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороной были предприняты все возможные усилия, однако их оказалось недостаточно в силу того, что у республики свои законы и подходы.

Позднее, 14 апреля, генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги на ее передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Материалы для выдачи россиянки в РФ были переданы в Пресненский суд 24 апреля.

В мае прошлого года Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года.

В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.