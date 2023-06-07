Реклама
Прямой эфир
Армия
ВКС РФ и ВВС КНР провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Экономика
В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита рыбы в РФ
Политика
В Москве началась избирательная кампания по выборам мэра
Происшествия
Массовое ДТП с грузовиками произошло на Киевском шоссе в Подмосковье
Мир
Мишустин указал на рост товарооборота РФ и Армении на 96% в 2023 году
Мир
Бывший вице-президент США Пенс заявил об ослаблении США из-за политики Байдена
Мир
Москва и Минск разрабатают план по информационной безопасности
Общество
МЧС РФ доставит гумпомощь в Херсонскую область после прорыва Каховской ГЭС
Авто
В Гане хотят организовать производство «УАЗов»
Культура
В России пройдут гастроли шести зарубежных театров
Мир
Польские фермеры вышли на протест против либерализации торговли с Украиной
Мир
СМИ сообщили об удвоении численности войск НАТО на восточном фланге с 2021 года

Лукашенко помиловал Сапегу и передал ее России

0
Фото: БЕЛТА/belta.by
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Софьи Сапеги. Россиянку передали в среду, 7 июня, делегации Приморского края. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

«По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение», — обратился к Сапеге губернатор.

Россиянка, в свою очередь, поблагодарила Лукашенко за помилование.

«Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло», — приводит слова Сапеги агентство БелТА в Telegram-канале.

Кожемяко в Telegram-канале уточнил, что Лукашенко подписал указ о помиловании сразу после их встречи. По словам губернатора, Сапега получила «уникальный шанс начать жизнь заново».

«Он (Лукашенко. — Ред.) с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении. <…> Софья летит домой, к семье», — написал он.

Минские одобрения: в Белоруссии допустили передачу Сапеги РФ в этом году
Как интеграционные процессы двух государств могут сыграть на руку россиянке

Ранее, 31 января, Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороной были предприняты все возможные усилия, однако их оказалось недостаточно в силу того, что у республики свои законы и подходы.

Позднее, 14 апреля, генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги на ее передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Материалы для выдачи россиянки в РФ были переданы в Пресненский суд 24 апреля.

В мае прошлого года Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года.

В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023