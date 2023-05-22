Блогер Роман Протасевич сообщил о помиловании

Блогер и экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA (в Белоруссии канал признан экстремистским) Роман Протасевич, приговоренный к восьми годам лишения свободы в Белоруссии, рассказал журналистам, что помилован. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает агентство БелТА.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сказал Протасевич.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Как установил суд, экс-редактор NEXTA публиковал деструктивные информационные материалы и призывал протестно настроенных граждан совершать акты терроризма.

Позднее, 18 мая, в суде сообщили, что приговор вступил в законную силу, решение судей блогер обжаловать не стал. На уточняющий вопрос о том, взят ли Протасевич под стражу, представитель суда отметила, что «это в порядке исполнения». До этого времени осужденный оставался под домашним арестом.

Протасевич был задержан в Минске в мае 2021 года. В начале следующего месяца он дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии.

Другие фигуранты уголовного дела, среди которых также Степан Путило и Ян Рудик, приговорены к 20 годам и к 19 годам колонии соответственно. Осужденные признаны виновными в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента Белоруссии и других преступлениях.