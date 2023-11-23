Губернатор Чибис рассказал о попытке беженцев прорвать границу с Финляндией

Беженцы попытались прорваться через границу России с Финляндией в Мурманской области, но им это не удалось. Об этом 23 ноября рассказал глава региона Андрей Чибис.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность проживающих на территории Мурманской области людей. К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена», — отметил он в Telegram.

Губернатор заверил, что власти примут необходимые меры, чтобы обеспечить правопорядок на территории региона.

Ранее в этот день Чибис рассказал, что в Мурманской области поставили дополнительные контрольно-пропускные пункты (КПП) как на въезде в нее, так и на ее территории. Он назвал обстановку абсолютно контролируемой.

23 ноября в Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Чибис отметил, что сейчас рост числа иностранцев наблюдается на КПП «Салла», которое продолжит работать до 24 ноября. По его данным, там находились около 400 человек, из которых в Финляндию накануне пустили только 50.

Всего на границе РФ и Финляндии расположены восемь пропускных пунктов. В последние дни власти Финляндии объявили о закрытии семи из них, оставив работать только КПП «Лотта» («Райа-Йоосеппи») на территории Мурманской области. В правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие будет действовать месяц.

20 ноября МИД РФ сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП. Там назвали решение финских властей провокационным, идущим в русле попыток еще более обострить отношения между странами.